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Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak

Girne Belediyesi, pandemi nedeniyle  birçok etkinliğini dijital platform üzerinden gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:40
Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak
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Belediye açıklamasına göre, bu çerçevede, Girne Belediyesi, Facebook sayfası üzerinden  “Haydi Çocuklar Evlerimizde Tiyatro İzleyelim” temasıyla, 2- 30 Nisan 2021 tarihlerinde tiyatro oyunlarını çocukların beğenisine ve izlenimine sunacak.

KKTC Devlet Tiyatroları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Karşıyaka Belediyesi Çocuk Tiyatrosu,  Mask Kara Tiyatrosu, Tiyatro Alkış, İzel Seylani Tiyatro grupları tarafından hazırlanan tiyatro oyunları, çocuklarla buluşacak.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 3. Çocuk Tiyatroları Festivali’ni çocuklar evlerinden, belediyenin sosyal medya facebook sayfası üzerinden izlemeleri için tüm hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

Güngördü, “Zor dönemlerden geçtiğimiz bu süreçte,  çocuklarımızın hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmek adına, birbirinden güzel 14 farklı tiyatro oyununu 2- 30 Nisan tarihleri arasında izlemelerine olanak sağlayacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 10:42
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