banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine kim kulak verecek?
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine...
Mucbir neden adaletsizliği
Mucbir neden adaletsizliği
Tehditlere karşı
Tehditlere karşı
banner376
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Girne Belediyesi halkı 23 Nisan’da balkonlarda kutlamaya çağırdı

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamaya hazırlanıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:15
Girne Belediyesi halkı 23 Nisan’da balkonlarda kutlamaya çağırdı
banner337

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamaya hazırlanıyor.

Artan virüs vakaları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 23 Nisan Cuma günü saat 10.30-13.00 saatleri arasında süslenen araçlarla, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü çocuklara seslenecek. Girne Belediyesi binası önünden başlayacak tur, Girne ve bağlı köylerini gezerek yeniden aynı noktada son bulacak.

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cuma saat 10.30’da, Girne Bölgesinde yaşayan tüm çocukları yine balkonlarına çağırdı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

banner341
Geçmiş yıllarda olduğu gibi Girne Belediyesi’nin yakın ilişkileri bulunan İzmir Karşıyaka Belediyesi ile zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik ise saat 13.30’da başlayacak. İki kardeş kentin belediye başkanları, yanlarında bulunan çocuklarla söyleşi gerçekleştecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edilen ve dünya barışına önemli katkı sağlayan bir gün olduğunu ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesiyle hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Güngördü, tüm kısıtlamalara rağmen etkinliklerin ara verilmeden evlerde kutlanmasının birlik ve beraberliğe önemli katkılarda bulunacağını belirterek, çocukların evlerinde balkonlardan katılımıyla neşe ve coşku içinde kutlanacak 23 Nisan için tüm ailelere ve çocuklara seslenerek, onların bu anlamlı günü kesintiye uğratmadan kutlamaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Güngördü, “Bayraklarla, balonlarla balkonlarda yine çocuklarımız bir araya gelecek ve kendilerine armağan edilen bu güne her zaman olduğu gibi sahip çıkacaklardır. Bizler de elimizden geldiğince hazırladığımız aracımızla sokaklarından geçerek onlara bu anlamlı günde sürpriz yapacağız. Sağlık ve huzur dolu günler dilerim” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 21.04.2021 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü
KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi müzakere heyetiyle değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi müzakere heyetiyle değerlendirmelerde bulundu
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Türkiye’de Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu
Türkiye’de Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu
Hava sıcaklığı yükselecek
Hava sıcaklığı yükselecek
CTP’den Guterres’e mektup
CTP’den Guterres’e mektup
Yeni hayata yeni yatırım
Yeni hayata yeni yatırım
Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek
Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim