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Girne Belediyesi: “Girne'de aşı ve PCR testine yoğun ilgi olmasına rağmen düzen vardı”

Girne Belediyesi, Girne’de aşı ve PCR testine yoğun ilgi olmasına rağmen düzen olduğunu ifade etti.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:30
Girne Belediyesi: “Girne'de aşı ve PCR testine yoğun ilgi olmasına rağmen düzen vardı”
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Girne Belediyesi, Girne’de aşı ve PCR testine yoğun ilgi olmasına rağmen düzen olduğunu ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 1-4 Şubat tarihleri arasında 696 kişi aşı olurken, Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi'nde ise son iki günde 990 PCR testi yapıldığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, sıralı bir şekilde işlem yaptırdığı belirtilen açıklamada, “Her iki merkezde de yoğunluğa rağmen vatandaşlar organizasyonlardan memnun şekilde ayrıldı” ifadesi kullanıldı. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, böylesi zor bir zamanda tüm kurum, kuruluş ve halkın birlik içerisinde olmasının önemine işaret ederek, belediye personeli ile birlikte bu süreçte her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelik olduğunu dile getiren Güngördü, her iki merkezde işlem yapan vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler almalarının hem kendisini hem de personelini onure ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 19:17
Anahtar Kelimeler:
Pcr TestiGirne Belediyesi
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