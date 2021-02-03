banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Türkiye nasıl olsa aşıyı beleş gönderiyor!”
“Türkiye nasıl olsa aşıyı beleş...
Sert tedbirler şart oldu
Sert tedbirler şart oldu
Kapanmanın sorumlusu kimlerdir?
Kapanmanın sorumlusu kimlerdir?
Bize ne zaman birşey olur?
Bize ne zaman birşey olur?
banner376

Girne Belediyesi gıda denetimleri ve covid-19 kontrollerine devam ediyor

389 iş yeri denetlendi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
Girne Belediyesi gıda denetimleri ve covid-19 kontrollerine devam ediyor
banner337
banner351

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları konusunda denetimlerini artırdı. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 27 Ocak- 02 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 389 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 2 iş yerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı toplam 7640 TL para cezası kesildi.

Sağlık Bölümü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerinde ayrıca iş yerlerinin Covid-19 pandemisine karşı aldığı tedbirleri de kontrol ediyor.

banner341
Bu çerçevede ekipler, 27 Ocak- 02 Şubat arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Covid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının, hem de vatandaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler verdi.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde, ilk etapta uyarılar yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye sağlık ve zabıta birimlerinin yaptığı kontrollerde, işletmelerin gereken tedbirleri alıp almadığının ve Covid-19 kurallarına uyulup uyulmadığının denetlediğini belirtti. Güngördü, “Halkımızın sağlığı bizim en hassas çizgimiz olmuştur, böyle de devam edecek” dedi.

Güngördü, belediyelerin, Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası verme, kapatma cezası verme, organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi kullanabileceğini hatırlatarak, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çeşitli yaptırımları uygulamaya koyduklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 03.02.2021 16:15
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Gıda DenetimleriGirne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ürettiği yeni tedbirler!
İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ürettiği yeni tedbirler!
GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü
GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!
Eralp Adanır’dan 18. kitap
Eralp Adanır’dan 18. kitap
Başbakan Saner muhalefet partilerini bilgilendirdi
Başbakan Saner muhalefet partilerini bilgilendirdi
LTB'den duyuru
LTB'den duyuru
Rogers: “Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”
Rogers: “Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”
Başbakan Saner, parti liderleriyle ekonomi ve sağlık alanında görüş alışverişi yaptı
Başbakan Saner, parti liderleriyle ekonomi ve sağlık alanında görüş alışverişi yaptı
Çakıcı: “5’li konferansta federasyon konuşulacak”
Çakıcı: “5’li konferansta federasyon konuşulacak”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim