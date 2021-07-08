banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç kaza!
Kapat

Girne Belediyesi Gençlik Platformu, bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
Girne Belediyesi Gençlik Platformu, bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAREL BEBEK İÇİN BAĞIŞ TOPLANACAK
Girne Belediyesi Gençlik Platformu tarafından “Bize Katıl Hayata Atıl” sloganıyla hazırlanan yaz programı kapsamında cumartesi günü düzenlenecek doğa yürüyüşünde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için bağış toplanacak. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Platformu tarafından düzenlenen ve 15-21 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olan "Bize Katıl Hayata Atıl" yaz programı, bu hafta Oryantiring  (Yön Bulma) oyunu, Alevkayası'nda doğa yürüyüşü ve bisiklet etkinliği ile devam edecek.
Bu haftaki etkinlikler kapsamında, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Girne Antik Liman'da Oryantiring  (Yön Bulma) oyunu düzenlenecek. Oyuna katılmak isteyenlerin, saat 9.30’da Sosyal Yaşam Merkezinin önünde toplanılacağı belirtildi. 
KAREL BEBEĞE YARDIM TOPLANACAK…

banner341
10 Temmuz Cumartesi günü ise Alevkayası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşüne katılacak olanlar için saat 06.15'te Baldöken otoparkından minibüsler kalkacak.
Gençlik Platformu üyelerinin, doğa yürüyüşüne katılanlardan rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebeğe yardım için 10 TL bağış toplayacağı da belirtti. 
Etkinlikler, 11 Temmuz Pazar günü, saat 17.30'da Atatürk büstü önünden başlayacak "Pedal Çevir Sağlıklı Yaşa"  sloganıyla düzenlenen bisiklet etkinliğiyle devam edecek.
Öte yandan, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Platformu’nun da katılımı ile gerçekleşen Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Boğaz piknik alanında gerçekleştirilen piknikle devam etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.07.2021 18:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: “Havaların ısınmasıyla insanlar virüs bitmiş gibi hareket etti”
Üstel: “Havaların ısınmasıyla insanlar virüs bitmiş gibi hareket etti”
Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay’ı kabul etti
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yenierenköy’ü ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yenierenköy’ü ziyaret etti
Oktay, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Oktay, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Lefkoşa'da feci kaza
Lefkoşa'da feci kaza
Kişmir: Çocuk işçinin iş cinayetine kurban olması, çarpık yapıyı gözler önüne serdi
Kişmir: Çocuk işçinin iş cinayetine kurban olması, çarpık yapıyı gözler önüne serdi
MDP: “Bizden ile ilgili karar, TC devletinin kendi siyasi kararıdır”
MDP: “Bizden ile ilgili karar, TC devletinin kendi siyasi kararıdır”
DEV-İŞ’ten asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısı
DEV-İŞ’ten asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısı
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim