Girne Belediyesi Gençlik Platformu, bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAREL BEBEK İÇİN BAĞIŞ TOPLANACAK

Girne Belediyesi Gençlik Platformu tarafından “Bize Katıl Hayata Atıl” sloganıyla hazırlanan yaz programı kapsamında cumartesi günü düzenlenecek doğa yürüyüşünde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için bağış toplanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Platformu tarafından düzenlenen ve 15-21 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olan "Bize Katıl Hayata Atıl" yaz programı, bu hafta Oryantiring (Yön Bulma) oyunu, Alevkayası'nda doğa yürüyüşü ve bisiklet etkinliği ile devam edecek.

Bu haftaki etkinlikler kapsamında, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Girne Antik Liman'da Oryantiring (Yön Bulma) oyunu düzenlenecek. Oyuna katılmak isteyenlerin, saat 9.30’da Sosyal Yaşam Merkezinin önünde toplanılacağı belirtildi.

KAREL BEBEĞE YARDIM TOPLANACAK…



10 Temmuz Cumartesi günü ise Alevkayası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşüne katılacak olanlar için saat 06.15'te Baldöken otoparkından minibüsler kalkacak.Gençlik Platformu üyelerinin, doğa yürüyüşüne katılanlardan rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebeğe yardım için 10 TL bağış toplayacağı da belirtti.Etkinlikler, 11 Temmuz Pazar günü, saat 17.30'da Atatürk büstü önünden başlayacak "Pedal Çevir Sağlıklı Yaşa" sloganıyla düzenlenen bisiklet etkinliğiyle devam edecek.Öte yandan, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Platformu’nun da katılımı ile gerçekleşen Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Boğaz piknik alanında gerçekleştirilen piknikle devam etti.