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Girne Belediyesi Gençlik Atölyesi’ne katılan gençler Karşıyaka Parkı’nı temizledi

Girne Belediyesi Gençlik Atölyesi’ne katılan gençler Karşıyaka Parkı’nı temizledi

09 Temmuz 2019 Salı 16:41
Girne Belediyesi Gençlik Atölyesi’ne katılan gençler Karşıyaka Parkı’nı temizledi

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik atölyeleri kapsamında, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ve Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ortaklığında gerçekleştirilen Gençlik Atölyesi’ne katılan 14-18 yaş arası gençler, bugün program dahilinde yer alan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü olarak Karşıyaka Parkı’nda temizlik ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, sabah saatlerinde belediye binası önünde buluşan gençler, otobüsle Karşıyaka Parkı’na giderek burada gönüllü olarak temizlik çalışması yapıp, çocuk oyun aletleri ve park mobilyalarını boyadı. 

Camp Cyprus Eğitim Uzmanı Ayşe Öztoprak’ın önderliğinde, Kervansaray Belediye Plajında 4 Temmuz 2019’da plaj oyunlarına katılan, bugün Karşıyaka Parkı’nda temizlik boya işleri yapan gençler, aynı zamanda temizlik çalışmasının ardından oyunlar oynayarak eğlenceli saatler geçirdi.  

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PROGRAMDA BU HAFTA

Gençlerin, yaz tatillerinde hem eğlenip hem de eğitici saatler geçirmeleri için hazırlanan atölye çalışmaları, gençlerin, yarın 10.00’da GİGEM’de Hayvan Hakları Koruma Derneği ile bir araya  gelmesi, 11 Temmuz Perşembe günü Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajı’nda plaj oyunları etkinliğine katılmalarıyla devam edecek. 

11 Temmuz Perşembe saat 10.00’da Baldöken Otoparkı’ndan Karaoğlanoğlu (Antis) Belediye Plajına ücretsiz servis kalkacağı belirtildi. 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere kayıt ve bilgi için, 0533 879 95 95 numaralı telefon aranabilecek.

Son Güncelleme: 09.07.2019 19:58
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