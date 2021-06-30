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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Girne Belediyesi “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla oluşacak Gençlik Platformu’nu kamuoyuna tanıttı

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:45
Girne Belediyesi “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla oluşacak Gençlik Platformu’nu kamuoyuna tanıttı
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DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA GENÇLİK PLATFORMU’NUN HEDEFİ, ÇALIŞMALARI VE MANİFESTOSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Girne Belediyesi’nin “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla, kent ve ülke genelindeki 15-21 yaş arası gençlerden oluşacak Gençlik Platformu bugün düzenlenen  basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
 Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, kuruluşu açıklanan Gençlik Platformu’nun tanıtımı Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer aldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis üyeleri,  Müdür Muavini Naile Soyel, Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu ve Gençlik Platformu temsilcisi gençlerin katıldığı basın toplantısında, Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nun hedefi, çalışmaları ve Gençlik Platformu manifestosu hakkında da bilgi verildi.
Basın toplantısında temmuz –ağustos aylarında yoğun  programla başlayacak Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri programı da basına aktarıldı.   
Gençlik Platformu’yla, gençlerin sivil toplum çalışmaları, online ve yüz yüze eğitimler, fikir toplantıları, atölyeler ve  gezilere katılarak,  genç dinamik bir kent vizyonuyla kent yaşamına ivme kazandırmaları  amaçlanıyor.
Ayrıca  üye ve gönüllülerin  gelişimi için insan hak ve özgürlükleri, çevre, kültür, sanat, eğitim, bilişim teknoloji, spor ve gençlik  politikaları gibi   konularda programlarla gençlerin  geleceğe hazırlanmaları da hedefleniyor.
GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada Çocuk Meclisi’nin ardından Gençlik Platformu’nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bugünün çocuklarının yarının büyükleri, bugünün gençlerinin ise kısa bir süre sonra ülke yönetimini devralacak yetişkinleri olduğuna vurgu yaptı.
Yarının karar vericileri, kent ve ülke yönetimini devralacak gençlerin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Güngördü, bu platformla amaçlarının gençleri iyi koşullarda, Atatürk ilkeleri ışığında, sosyal,  bilime inanan,  hoşgörü,  sevgi sahibi ve barış kültürüyle geleceğe hazırlamak olduğunu kaydetti.
Girne Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere büyük önem verdiğini dile getiren Güngördü, çocuk meclisi ve gençlik platformunun çok güzel projelere imza atacağına inanç belirtti.
Girne Belediyesi Gençlik Platformu ile , geleceğe giden yolda gençlere söz sahibi olma şansı sunulacağını dile getiren Güngördü platformun hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu ve belediye bünyesinde ortak akılla inanan gençlerle birlikte hayata geçecek projelerle güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.
KADIOĞLU

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da  pandemi öncesinde gençlik kurultayı yapma düşüncesinin ardından, Girne Belediyesi Gençlik Platformunu oluşturduklarını belirterek, pandemi nedeniyle okuldan, sosyal yaşamdan uzak kalan gençleri, pandemiye uygun koşularda bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlattı. 

Amaçlarının , gençlerin çevre, eğitim, sanatsal kültürel sportif  alanlarda  sürdürülebilir projeler üreten, aktif, katılımcı, üreten, özgüvenli  yaşadıkları  kent ve ülkeye aidiyet duygusu hisseden  bireyler  olmalarına kaktı sağlamak olduğunu  kaydeden Kadıoğlu, platformun, Gençlik Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi , Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Akdeniz Spor Birliği, Take Action, diğer belediye ve kurum kuruluşların desteğiyle faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.
Gençlik Platformu’nda, gençlere birey olarak var oldukları, saygı gördükleri ortam sağlanacağını ifade eden Kadıoğlu,  gençlerin paylaşarak öğrenmelerine,  özgüven gelişimine, yeni fikirler edinmelerine, yeni dostlar kazanmalarına, yaşadıkları şehir, ortam ve kültürünü daha iyi tanımalarına katkı sağlamayı da amaçladıklarını söyledi.
Misli Kadıoğlu, daha sonra Girne Belediyesi Gençlik Platformunun manifestosunu okudu.
ÖTÜN
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Hazal Say Ötün de, gençlere saygı gösteren,  gençlerin sesine kulak vererek, kendi fikirlerini ortaya koyacakları böyle önemli bir fırsat yaratan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.
Ötün,  diğer sivil toplum örgütleri ve Çocuk Meclisi iş birliğinde çok güzel projelere imza atacaklarını da belirtti.
KARANFİLLER
Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Özer Karanfiller de, gençlerin seslerini duyurmalarını sağlayacak  bir platform yaratan Girne Belediyesine teşekkürlerini sunarak, gençlik platformunun yaz döneminde hayata geçireceği aktiviteler hakkında bilgi verdi.
Karanfiller, Girne Belediyesinin, temmuz ve ağustos ayı boyunca devam edecek Çocuk ve Gençlik Atölyeleri Programı hakkında da bilgi verdi.
ÇOCUK VE GENÇLİK ATÖLYELERİ  YARIN  KERVANSARAY HALK PLAJI’NDA BAŞLIYOR
Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Atölyeleri programı yarın ve cuma günü  Kervansaray Halk Plajı’nda yer alacak plaj oyunları etkinliğiyle başlayacak.
Temmuz ve ağustos ayları boyunca, çocuklara ve gençlere resim atölyeleri,  piknik,  yoga, okçuluk, takı yapımı, taş ve saksı boyama,  mandala,  yelken kursu, gölge oyunu, dans,   sokak basketbolu konularında aktiviteler,  doğa yürüyüşleri, kermesler ve çadır kampları düzenlenecek.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 16:21
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