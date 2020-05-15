Girne Belediyesi “engelli birimi” oluşturuyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü , mesajında, engelli vatandaşlar için, daha kolay, yaşanılır bir dünya yaratma, zorlukları en aza indirerek hayata tutunmaları ve en az engelsiz bireyler kadar eşit ve özgür olabilmelerini sağlamak gerektiğini vurguladı.

İnsanların engelli adayı olma olasılığını unutmadan birbirine saygı çerçevesinde yaklaşması gereğine işaret eden Güngördü, zihinsel ve bedensel farklılıkların hayatın içerisinde olmaya engel olmadığının bilincinde olmak gerektiğini kaydetti.

Engelli Birimi için çalışma başlattıklarını ifade eden Güngördü, kentte yaşayan engellileri kayıt altına alarak, engellilere yönelik hizmetleri daha kurumsal bir yapıda gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

“KAYIT YAPTIRIN”

Güngördü, birimin oluşturulmasıyla birlikte, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerinde katkıları artırmaya yönelik çalışmalar hedeflediklerini kaydederek, bu vesile ile belediye sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlara da Sosyal İşler Şubesi’ne ulaşarak kayıt yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Öte yandan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın engellilere uygun tasarlandığına da dikkat çeken Güngördü, engellilere uygun vezne ve rampaların bulunduğunu, bunun kamu alanlarının engelli vatandaşlara uygunluğu açısından örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

Güngördü, engelli vatandaşların toplumda rol üstlenebilmeleri için olanaklar tanımanın önemine işaret ederek, “Onlara eşit fırsatlar yaratmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza olan duyarlılığın artmasını temenni eder tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle kucaklar, saygılar sunarım” dedi.