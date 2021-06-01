Girne Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri düzenledi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı, Zeytinlik Çocuk Parkı ve Karşıyaka Çocuk Parkı’nda 10.00 -12.00 saatleri arasında İleli Market ve Atakom Ltd. sponsorluğunda çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtıldı.

Dünya Çocuk Günü nedeniyle ayrıca, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda, aynı saatler içerisinde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çeşitli atölye çalışmaları yarışma ve müzikli oyunların yer aldığı bir etkinlik düzenlendi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların geleceğin gençleri ve yarınların yöneticileri olacağını belirterek, ülke ve dünya çocuklarının tüm dünya 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Çocukların, pandemi nedeniyle eğitimlerinden, okullarından arkadaşlarından ve sosyal yaşamdan uzak kaldığını dile getiren Güngördü, belediye olarak böylesi bir günde, çocukları arkadaşlarıyla bir araya getirmek, onlara çeşitli hediyeler dağıtmak, pandemi koşullarını dikkate alarak, çeşitli aktivitelerle eğlendirmek istediklerini ifade etti.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğine kaktı sağlayan herkese teşekkür eden Güngördü, çocukların gelecekte ülkelerin dünyanın yöneticileri olacağını anımsatarak, çocukların ülke, vatan, çevre, hayvan sevgisiyle ve büyüklerine saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hoşgörü, sevgi ve barış içerisinde büyütülen çocuklar tarafından yönetilecek ülke ve dünyanın çok daha güzel yerler olacağına inanç belirten Güngördü, tüm çocukların eşit şartlarda, özgürlük ve barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve barışla büyüdüğü bir gelecek dileğinde bulundu.

Salgının devam ettiği günlerde bazı ülkelerde koşulların çok daha ağır olduğunu Kuzey Kıbrıs’ın diğer ülkelere göre şanslı bir konumda olduğunu söyleyen Güngördü, bu zor günlerin en kısa sürede atlatılacağına inanç belirtti.