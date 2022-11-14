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Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Proje Ve Parkur Tanıtımı Dün Yapıldı

14 Kasım 2022 Pazartesi 17:00
Girne Belediyesi Doğa Parkı Ve Rekreasyon Alanı Proje Ve Parkur Tanıtımı Dün Yapıldı

Girne Belediyesi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı Proje ve Parkur Tanıtımı dün yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Çevre Yolunun güneyinde yer alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’nda yapılan tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Yoga ile başlayan etkinlik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü" nün konuşmalarıyla devam etti. Ardından halkın genel katılımıyla parkur ve proje tanıtımı ve bilgilendirme yürüyüşü yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında  projenin detayı hakkında bilgi verdi; toplam 58 bin metrekarelik (44 dönüm) arazi içerisinde yapılan ve ilk etabı tamamlanmak üzere olan, spor alanları, seyir teraslarını da içine alan Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı’nı halkın hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Güngördü, iki adet yürüyüş parkuru ve sporcular için de iki adet tırmanma parkuru bulunan bu alanda halkın spor yaparak, dağ ve deniz manzarasını izleyebileceği, kentin yanı başında yeşillikler ve doğa ile iç içe bir yer yaratılması için çalıştıklarını anlattı.

Güngördü, “25 Aralık'tan sonra da biz buradayız. Güzel bir Girne için, temiz bir çevre için çalışacağız ve sizlerden aldığımız güçle 25 Aralık'tan sonrada bütün Girne halkının da desteğiyle daha güzel projelere imza atacağımızı herkesin bilmesini isterim” diye konuştu.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Güngördü,  hizmetlere devam edeceklerini, amaçlarının, kentte yaşayan kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, yoğun nüfus artışı ve yapılaşmaya karşılık insanların nefes alabileceği, temiz havada spor yapıp yürüyüş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri yerler kazandırmak olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 14.11.2022 17:11
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