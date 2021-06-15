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Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Lefkoşa’da Bale Atölyesi’ne katıldı

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, MEDİ Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ve sanatçıların iş birliğinde düzenlenen, “Nefese Dönüş” Etkinlikleri kapsamında, Ayça İnal’ın eğitmenliğini yaptığı Çocuklar İçin Klasik Bale Atölyesi’ne katıldı.

15 Haziran 2021 Salı 15:01
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Lefkoşa’da Bale Atölyesi’ne katıldı
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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personelinin eşlik ettiği çocuk meclisi üyeleri, Lefkoşa’da gerçekleştirilen bale tanıtım dersinde keyifli saatler geçirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle yüz yüze toplantılara ara veren Çocuk Meclisi’nin yeniden toplantı ve etkinliklerinin başladığı belirtilerek, Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri ’nin de önümüzdeki günlerde açıklanacak bir programla başlayacağı kaydedildi. Girne Belediyesi Çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları ve Sosyal Yaşam Merkezindeki kurslar için mesai saatleri içerisinde 0539 112 63 63 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bale AtölyesiGirne Belediyesi
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