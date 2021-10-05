banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Hayat pahalılığı ödeniyor
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı...
“Kısmi sokağa çıkma yasağı” kaldırıldı
Yasak kalktı!
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
banner376

Girne Belediyesi çevrimiçi seminerler düzenliyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi tarafından, Ekim-Kasım aylarını kapsayan dönem için hazırlanan çevrim içi seminer programı kapsamında 11 uzman, 11 farklı konu başlığıyla Zoom platformu üzerinden katılımcılarla buluşacak.

05 Ekim 2021 Salı 10:00
Girne Belediyesi çevrimiçi seminerler düzenliyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir toplum” hedefiyle düzenlenecek seminer dizisi pazar günü Kolan Hastanesi iş birliğinde saat 11.00’de “Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı”yla başlayacak. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Sinan Eken, Beslenme Uzmanı Dr. Seren Avcı, Psikolog Cansın İskender, başta anne adayları olmak üzere, katılımcılarla bir araya gelecek. 
Program kapsamında, 12 Ekim Salı günü saat 19.30’da Psikolog Pembe Ardıç, “Ergeni Anlamak ve Ergenle İletişim”; 19 Ekim Salı 19.30’da Uzman Psikolog Süheyla Timuçin “Çocuğumla Cinselliği Nasıl Konuşabilirim?” ve 26 Ekim Salı 19.30’da Uzman Dr. Yeliz Engindereli “Boşanmış veya Boşanma Kararı Almış Anne Babaların Çocukları” konularında bilgiler aktaracak. 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, saat 11.00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”; Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet” ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Avukat Deniz Düzgün de, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları” konularını irdeleyecek. 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, saat 19.00’da Akademisyen Avukat Çiçek Göçkün Bayramoğlu “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.
Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verileceği, kayıt ve detaylı bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.


GÜNGÖRDÜ: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ”

banner341
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak insan odaklı çalışmalara çok önem verdiklerini belirterek, kentte yaşayan çocuk, yetişkin ve yaşlılara, başta dezavantajlı gruplara destek vermeye çalıştıklarını söyledi. 
Eğitimin hayatın her anında önemine işaret eden Güngördü, tüm herkesi, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çatısı altından başta çocuklarla ilgili olmak üzere çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili uzmanların verecekleri çevrim içi eğitimlere katılmaya çağırdı.


KADIOĞLU: “SORUNLARIMIZ ORTAK” 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, Merkez’in, hayatın farklı alanlarında sorunlarla baş etmede insanlara destek verme misyonu taşıdığını belirterek, “Sorunların sadece tek bir kişiye ait olmadığı, ortak olduğu düşüncesiyle, uzmanların desteği; bu seminerlerden sahip olacağımız farkındalık ve bilinçle sıkıntılarımız, soru ve sorunlarımıza birlikte çözüm ve cevap bulacağız” dedi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2021 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar KKTC'de
Tatar KKTC'de
Bugün Dünya Öğretmenler Günü…
Bugün Dünya Öğretmenler Günü…
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası…
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası…
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Elektrik kesintisi yapılıyor
Elektrik kesintisi yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
MP Genel Sekreteri Yönlüer hükümeti eleştirdi
MP Genel Sekreteri Yönlüer hükümeti eleştirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim