banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kar...
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Acı haber
Ani ölüm
Ani ölüm
banner404

Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı törenle açıldı

Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı, törenle açıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:00
Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı törenle açıldı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekillileri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Buse Aksay’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Açılışta ilk konuşmayı yapan Buse Aksay’ın annesi Gülesen Aksay, kızlarını altı ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

banner341
GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Buse’nin adını yaşatmak için böyle bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını, konunun belediye meclisine getirildiği ilk günden itibaren meclis üyelerinin olumlu oy kullanarak parkın oluşumunda büyük rol oynadıklarını söyledi.

Güngördü, aile ile birlikte dayanışma kurarak parkı oluşturduklarını belirterek, acılı aileye sabırlar diledi ve parkın açılışına katkı koyan, katılan herkese teşekkür etti

banner360
Son Güncelleme: 21.03.2022 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
Sucuoğlu’dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
Sucuoğlu’dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
Ataoğlu: “Ülkemizin değerlerini koruyalım”
Ataoğlu: “Ülkemizin değerlerini koruyalım”
Özersay: “Maliyetler düşürülmezse fiyatlar da düşmez”
Özersay: “Maliyetler düşürülmezse fiyatlar da düşmez”
“21 Mart Dünya Ormancılık Gününde ormanların önemi anlaşılmalı“
“21 Mart Dünya Ormancılık Gününde ormanların önemi anlaşılmalı“
Tatar, Girne'de park açılışına katıldı
Tatar, Girne'de park açılışına katıldı
Tatar, fidan dikme ve kuş yeni vasıyerleştirme etkinliğine katıldı
Tatar, fidan dikme ve kuş yeni vasıyerleştirme etkinliğine katıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim