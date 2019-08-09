Girne Belediyesi bayrama hazır…

Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatleri gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, çarşı merkezindeki ana caddelerde kaldırımları ve yolları tazyikli su ile yıkayarak temizledi.

Girne Belediyesi’nde verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Bunun için bir takım tedbirler alındı.

Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.



Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek, bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.Vatandaşlar Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekler:Bayındırlık, imar 0548 881 21 14, temizlik işleri 0533 860 59 73 /0533 825 01 04, su işleri 0542 882 11 18/ 0548 838 88 10, kanalizasyon işleri 0533 870 20 17, cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20, zabıta (kolluk) hizmetleri 0548 882 21 20/ 0548 888 21 18, sağlık işleri 0533 870 20 14.