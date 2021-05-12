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Girne Belediyesi bayrama hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00
Girne Belediyesi bayrama hazır
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Girne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramın birinci günü dahil, çarşı merkez, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunulan normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

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Açıklama vatandaşın bayram tatili boyunca Girne Belediyesine şu numaralardan ulaşabileceği kaydedildi:

“Bayındırlık, imar: 0542 852 21 18- 0548 881 21 14; Temizlik işleri: 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04; Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10; Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17; Cenaze ve Defin İşleri: 0533 840 52 20; Zabıta Hizmetleri: 0533 826 25 47 - 0533 868 28 57; Sağlık İşleri: 0533 870 20 14”

Ayrıca bayram boyunca bilgi almak ve şikayette bulunmak için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:16
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıGirne Belediyesi
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