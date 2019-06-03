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Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı

Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı

Girne Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi Girne belediye hudutlarındaki yiyecek içecek ve eğlence merkezlerine denetimler yaptı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, işletmelerin genel altyapısı, çalışanların sağlık koşulları, gıda depolama, gıda hazırlık ve sunum noktalarındaki hijyen standartlarının gözden geçirildiği denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeler uyarıldı.

Açıklamaya göre, mayıs ayı boyunca 80 farklı işletme denetlenirken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelerde toplamda 2 bin 712 TL para cezası kesildi.

FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞLETMELER

Sağlık koşulları yetersiz olan ve sağlık karneleri eksik olan; Harbour Midpoint, Bahar Mavi Cafe, İstanbul Börekçi ve Anafartalar Lisesi okul kantini işletmelerinin eksikleri giderilene dek faaliyetleri durduruldu.

Gerekli eksiklikleri gideren işletmeler faaliyetlerine yeniden başladı. Mayıs ayı boyunca market raf kontrollerini de yoğunlaştıran Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, 106 farklı gıda ürününe imha etmek üzere de el koydu.

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“DENETİMLER TAMAMEN BAĞIMSIZ BİR KONTROL MEKANİZMASIYLA SÜRÜYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yılın her sezonunda tüm ülkemiz için yoğun bir ilgi odağı olan Girne kentimizdeki tüm eğlence merkezlerinin, belli bir hijyen standardında faaliyet göstermesi ve bu işletmelerde sunulan hizmet kalitesinin tatminkar edici olması sadece kentimiz için değil tüm ülke turizmi için büyük bir önem arz etmektedir”.

Güngördü, belediye ekiplerinin işletmelerdeki teknik kontrolleri, gıda güvenliği kriterlerine dayanarak insan sağlığını korumaya odaklı, tamamen bağımsız bir kontrol mekanizması ile gerçekleştirdiğini belirterek, bu nedenle her işletmenin hizmet verdiği süre içerisinde her an denetime hazır ve kriterlere uygun faaliyet göstermesi gerektiğine işaret etti.

Güngördü, bayram döneminin tüm işletmeler ve halk için en iyi şekilde geçmesini diledi ve halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Son Güncelleme: 03.06.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Denetim
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