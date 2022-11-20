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Girne Belediyesi Başkan Adayı Çeler, Çocuk Dostu Kent İçin Çalışmalarının Hazır Olduğunu Söyledi

Girne Belediyesi Başkan Adayı Çeler, Çocuk Dostu Kent İçin Çalışmalarının Hazır Olduğunu Söyledi

20 Kasım 2022 Pazar 13:00
Girne Belediyesi Başkan Adayı Çeler, Çocuk Dostu Kent İçin Çalışmalarının Hazır Olduğunu Söyledi

Girne Belediyesi'ne bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Zeki Çeler, çocuk dostu bir kenti için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Zeki Çeler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çocuk hakları sadece yasalarda yer almamalı. Yerel yönetimler çocukların haklarına sahip çıkmalı, şehirdeki yaşam kalitesine, sosyal yaşamlarına ve eğitimlerine destek olmalıdır" dedi.

Çocukların aidiyet duygusunun gelişmesi için kentte söz sahibi olmalarının hissettirilmesi, yapılacak proje, etkinlik ve uygulamalarda çocukların da yer alması gerektiğini kaydeden Çeler, "Çocukların hayal güçlerini ve özgüvenlerini geliştirecek oyun parkları, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı “Çocuk Dostu” bir kent için çalışmalarımız hazırdır” diye konuştu.

 

 

 

 

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Son Güncelleme: 20.11.2022 13:17
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