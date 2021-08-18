Girne Belediyesi Asya bebek için stant kurdu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, stanttaki satışların tüm geliri Asya bebek için bağışlanacak.

Stantta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de satış yaparak, bağış topladı.

Nidai Güngördü, Asya bebek yararına gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde kendilerinin de yer alacağını belirterek, halkın tüm kesimlerini bu tür konularda duyarlı olmaya davet etti.

Güngördü, satışlardan elde edilecek gelirin tamamını bağışlayacaklarını ve imkânlar dâhilinde gerekli tüm yardımları yapacaklarını kaydetti.

Tüm operatörlerden “Asya” yazıp 6474’e göndererek, Asya bebek için 20 TL bağışta bulunulabilir. Asya bebek için bağış yapılabilecek hesap numaraları ise şöyle:

“Hesap adı: Asya Polatli

Şube Adı: Gönyeli / K.K.T.C

Türkiye İş Bankası TL hesabı

Hesap No / IBAN: 6804-0147569

TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69

İş Bankası EURO hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN: 6804-0177619

TR24 0006 4000 0026 8040 1776 19

İş Bankası USD hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN: 6804-0177604

TR41 0006 4000 0026 8040 1776 04

İş Bankası STG hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN 6804-0177623

TR13 0006 4000 0026 8040 1776 23”