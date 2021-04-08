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Girne Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor

Girne Belediyesi, “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” projesinde kullanılmak üzere, Avrupa Birliği Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen 1 adet araç satın aldı.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:13
Girne Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor
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Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; projenin bir parçası olan katı atık transfer istasyonu inşaatı altyapı ve zemin hazırlıkları Şubat 2021 tarihinde başlamıştır. Transfer istasyonu faaliyetlerini desteklemek için proje kapsamında daha önce alımı gerçekleşen 5 adet iş araçlarına ek olarak 1 adet ekskavatör ve polip tutucu alındığı iletildi.

Söz konusu ekskavatör Girne Belediyesi idaresinde olup talep edilmesi halinde Lapta, Alsancak ve Çatalköy belediyelerinin de ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilecektir. Arazideki mevcut atıkların temizliği ve Güngör’deki Düzenli Katı Atık Depolama Alanına gönderilecek araçlara, atık yüklemesinin gerçekleştirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Ağır metal ve kullanılmış elektronik eşyaların taşınmasında da belediyelerin hizmetine büyük katkıları olacak ekskavatör, inşaatı devam eden transfer istasyonunun yol ve altyapı çalışmalarında da kullanılacağı bilgisi verildi. Toplum Kalkınması 4 Hibe Programı kapsamında geliştirilen iletişim ve görünürlük stratejisi şablonları kullanılarak araç giydirme çalışması yapılmıştır.

Girne Belediyesi tarafından yürütülen proje transfer istasyonunun inşası ile Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki katı atık yönetiminin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik takvimlendirilmiş transfer istasyonu inşaatı 17 Mart 2021 tarihinde hızlandırılmış ve Temmuz 2021 resmi açılışla hizmete girecek şekilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Proje paydaşları olan Lapta, Alsancak ve Çatalköy Belediyeleri’nin temizlik bölümü araç filosu kapasitelerinin güçlendirilmesi yönünde gerçekleşeceği iletilirken, bu amaca yönelik son bütçe kullanımının da yakın bir tarihte ihale edilerek çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

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“Birlikte Daha Temize”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim hizmetleri projesiyle atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin arttırılacağına işaret etti. Proje sayesinde kuzey sahil şeridinde iyileşme olacağını, toplumda çevre bilinci oluşturulmasını, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık bertarafı konularında da toplumun her kesiminin farkındalığının artırılacağını hedeflediklerini belirtti. Ekim 2021 tarihinde sonlanacak olan bu projenin sürdürülebilir ve devamlılığını hedeflediklerini, bunu yaparken Avrupa Birliği Toplum Kalkınması Programı hibe çağrılarını dikkatle takip edip başvurularını devam ettireceklerini ifade etti. Güngördü, Avrupa Birliği program yöneticilerine, AB Hibe Destek Ekibi’ne ve Girne Belediyesi proje ekibine yapılan çalışmalarda göstermiş olduğu işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiTransfer İstasyonu Ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri
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