Girne Belediyesi ağaç dikme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Bölge Muhtarı, Belediye Meclis Üyeleri ve çocukları, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Bölüm Amiri Mehmet Atak ve bölgede yaşayan vatandaşların katılımıyla Girne Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından 16.01.2021 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Mezarlığı içerisinde bulunan yürüyüş yolunun kenarları ve tel boyu bulunan boşluklara, çoğunluğu zeytin fidanı olmak üzere, 100 adet fidan dikimi çalışması gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, “Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere bir nefes imkanı sağlamak hedefindeyiz. Ağaçlandırma çalışmalarının yoğun bir katılım ile gerçekleşmesi, doğaya ve çevreye gösterilen duyarlılığı bir kez daha gözler önüne sermiştir ”dedi. Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken farkındalık yarattıklarını da dile getirdi. Bölge halkının ve çocukların da bu etkinliklere katılarak bizlere destek vermesi yapılan çalışmalara ayrıca bir önem kazandırdığını belirten Güngördü, katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.