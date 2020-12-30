banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376

Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, reklam sözleşmesi en yüksek meblağı teklif eden Myad Reklam Limited şirketi ile imzalandı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:27
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi
banner337
banner351

Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Myad Reklam Limited Direktörü İşadamı Emre Zeren Safa’nın katıldığı imza töreninde karşılıklı olarak imzalar atıldıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Güngördü; “Pandemi süreci nedeniyle Ağustos ayında gerçekleşmesi gereken imza töreni bugüne kalmıştır. Böyle sıkıntılı bir dönemde özellikle Girne merkez ve çevresindeki işyerlerinin kapalı olduğu bir dönemde, reklam mecralarındaki sıkıntılara rağmen, Myad Reklam Şirketi’nin yeniden teklif atarak bizimle yeniden işbirliğini sürdürmek istemesi bizim için çok önemlidir. Myad Reklam Şirketi Direktörü Sayın Emre Zeren Safa’ya, şahsım, meclis üyelerim ve şehir halkı adına teşekkür eder, bu antlaşmayla elde edeceğimiz gelirlerle ’de kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

banner341
İmza töreninde konuşan Myad Reklam Direktörü Emre Zeren Safa; “Girne hudutlarında bulunan açık hava mecralarının ihalesi kapsamında vermiş olduğumuz teklifin, Belediye ihale komisyonu tarafından uygun bulunması bizleri çok memnun etmiştir. Haziran 2022 tarihine kadar bu reklam mecralarını işletmeye devam ederken içinde bulunduğumuz süreçte, reklamın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık” dedi.

Safa, Girne’de bulunan işletmeler için çok daha cazip paketler hazırladıklarını, bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacaklarını kaydederek Girne Belediyesine teşekkürlerini iletti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiAçık Hava Reklam Ihalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek
LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek
Lefkoşa'da kaza!
Lefkoşa'da kaza!
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Hemşire alımı konusu görüşüldü
Hemşire alımı konusu görüşüldü
Elite Hastanesi ve Futbolcular Derneği arasında işbirliği mutabakatı
Elite Hastanesi ve Futbolcular Derneği arasında işbirliği mutabakatı
Öğretmen sendikaları "Herkes başının çaresine baksın" dedi
Öğretmen sendikaları "Herkes başının çaresine baksın" dedi
Erhürman CTP'nin 50 yılını değerlendirdi
Erhürman CTP'nin 50 yılını değerlendirdi
İskele’de trafik kazası
İskele’de trafik kazası
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan başarılı operasyon
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan başarılı operasyon

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim