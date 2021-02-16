Girne Belediye Meclisi iki yeni karar üreterek farkındalık yaratmaya devam ediyor

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne Belediyesi Meclisi’nin 9 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden yapmış olduğu toplantıda Belediye bünyesinde kirada bulunan dükkanların Ocak 2021 ve Şubat 2021 kira bedellerinden tamamen muaf olması ve Girne İyilik Gönüllüleri adı altında faaliyet gösteren grubun “İyilik Mutfağı” projesine destek verilmesi için karar üretildiği bilgisi verildi.

10 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını ülkemizi de etkisi altına almış ve bu olumsuz etki halen devam etmektedir.

Tüm Halkımızda büyük bir moral bozukluğuna neden olan bu süreçte belediyemiz de olanaklar dahilinde çeşitli önlemler almaya ve halkımıza yardımcı olmaya çalışmaktadır. 2020 yılında Mart ve Nisan aylarında çeşitli gıda, ilaç yardımları yanında dezenfekte işlemleri için de yoğun çaba harcanırken, işyeri denetimleri de bu süreçte aralıksız devam etmektedir.

Son olarak 28 Ocak 2021 tarihinde hükümetin yeniden kapanma kararı almasıyla tüm esnafımız ile birlikte belediye kiracıları da zor durumda kalmıştır. Bu nedenle 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında meclisimiz 2 önemli karar almıştır.

Belediye Meclisi Tarafından Alınan Kararlar:

Tüm Belediye kiracılarının Ocak 2021 ve Şubat 2021 aylarındaki kira bedellerinden tamamen muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

İyilik Gönüllüleri adı altında faaliyet gösteren grubun oluşturduğu “İyilik Mutfağı” projesine katkı yapma kararı almıştır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili konuşmasında; “Yaşamakta olduğumuz bu süreçte geçmiş aylarda da olduğu gibi Belediyemiz ve Belediye Meclisimiz halkın yararına olabilecek çeşitli uygulama ve kararların yanında bu iki önemli konuda da oybirliğiyle karar almış bulunmaktadır. Belediye Meclisimizde bulunan tüm üyelere katkılarından dolayı teşekkür eder bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır. Tüm halkımızı kurallara sıkı sıkıya uymaya özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında kalabalık ortamlardan kaçınmalarına özen göstermelerini rica eder, sağlıklı günler dilerim” dedi