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Girne Belediye hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı.  

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:00
Girne Belediye hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı
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Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı.  

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde işletmeye kapatma cezası uygulamalarına başlandı.

Alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar, Bakanlar Kurulu kararıyla da birlikte dün akşamdan itibaren yürürlüğe girdi. Mart-Nisan aylarında yaşanan tedbirlerle kapanmalar tekrardan gündeme geldi. Gönül arzu ederdi ki böyle bir noktaya gelmeyelim, ancak özellikle Girne bölgesindeki hızlı seyir, hükümeti ve sağlık üst kurulunu bu kararı almaya zorladı. Dolayısıyla şunu belirtmek isterim alınan tedbirleri biz bugün sabahleyin ilçe kriz komitesinde görüştük. Girne Kaymakamı Sinan Güneş, ben ve polis müdürü, kararları tek tek gözden geçirdik yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve bugünden itibaren bugün de dahil denetimlere başlıyoruz.”

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Denetimler çerçevesinde bütün kuralların yanında Bakanlar Kurulu’nun diğer belediyelere olduğu gibi Girne Belediyesi’nde Covid-19 ile ilgili ceza kesme yetkisi verdiği ve kendilerinin de 9 personelini bu konuda görevlendirdiğini belirten Güngördü, “Alınan kararlarda birtakım belirsizlikler var. Örneğin inşaatlarla ilgili faaliyetlerin devam edeceği, yapı marketlerin açık olacağı,  paket servislerinin 22.00’ye kadar marketlerin 20.00’ye kadar açık olacağı belirtiliyor. Yine daha önce yaşanan tartışmanın tekrar yaşanmaması için market ve off-license kavramının çok iyi altının çizilmesi lazım. Biz yapacağımız denetlemelerde bunların hepsine dikkat edeceğiz.” ifadelerini kullandı.  

“BELEDİYE TÜM PERSONELİYLE ŞU ANDA HİZMET VERİYOR”

Girne Belediyesi’nin özellikle bugün sabahtan itibaren tüm personeliyle ve şirkette çalışan tüm çalışanlar, temizlik hizmetleri, Park Bahçeler Bölümü,  yardımcı binalarda ve muhtarlıklarda çalışan herkesin, cuma günü yapılacak yeni bir değerlendirmeye kadar işlerinin başında olacağı belirtildi.  

AŞI OLMAK İSTEYENLER HASTANEYE TAŞINIYOR

İkinci Bahar üyeleriyle ilgili geçen hafta başlatılan aşılama çalışmalarının bu süreçte de devam edeceği kaydedilen açıklamada, belediye ekiplerinin aşı olmak isteyen herkesi Dr. Akçiçek Hastanesi’ne taşımaya devam ettiği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 18:52
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