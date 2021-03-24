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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İdari Komite Toplantısı’na katıldı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari İşler Komite toplantısında temsil edilmeye başlanan Girne Belediyesi 23-24 Mart tarihlerinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 40. Oturumu ve İdari Komite toplantısına katıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:50
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İdari Komite Toplantısı’na katıldı
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Küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile K.T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle de yer aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yeni başkanı ve komite başkanlarının da belirlendiği toplantıda, Covid-19 pandemisinin küresel etkileri ve mücadele, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, güçlü bir Avrupa için yapılması gerekenler ile yeni dönemin hedefleri belirlendi.

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Leendert Verbeek, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlığı’na seçildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Verbeek’in Konsey Başkanlığı’nın hayırlı olmasını diledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari Komitesi’nde temsil edilmekten büyük heyecan duyduklarını kaydeden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yakın bir zamanda pandeminin sona ermesini temenni ederek, temsiliyetlerini fiziki olarak da güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 21:14
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