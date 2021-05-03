Girne Belediye Başkanı Güngördü’nden Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, 3 Mayıs’ın, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edildiğini ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlandığını kaydetti.

Güngördü, “Basın, evrensel hukukun standartlarına uyarak, milletlerin, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygı duyarak hareket ederken, herhangi bir şekilde kısıtlanmamaları, engellenmemeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

