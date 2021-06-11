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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği yetkilisini kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birim Müdürü Cemal Baş’ı kabul etti. Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Baş’a Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

11 Haziran 2021 Cuma 13:00
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği yetkilisini kabul etti
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Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla ülkeye gelen Baş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü makamında ziyaret etti. 
Girne’de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, mesleki eğitim kursları konusunda nasıl işbirliği yapılabileceği de ele alındı. 

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında yapılan bilgi alışverişinin ve yapılacak işbirliğinin hem Girne halkı hem de ülke için önemine vurgu yaptı.

 

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Son Güncelleme: 11.06.2021 13:33
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