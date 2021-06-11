Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği yetkilisini kabul etti

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla ülkeye gelen Baş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü makamında ziyaret etti.

Girne’de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, mesleki eğitim kursları konusunda nasıl işbirliği yapılabileceği de ele alındı.





