Girne Belediye Başkanı Güngördü, Tika Lefkoşa Ofisi'ni ziyaret etti

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ofis Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile bir araya gelen Güngördü, Küçükçavuş’a Girne Belediyesi’nin yayımladığı 2020 Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Albümü ile Meslekler ve Yüzler Kitabını takdim etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eski Girne Belediye binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürdüklerinde, TİKA’nın dikim atölyesi, bilgisayar atölyesi, sanat atölyesi ve engelli sandalyeleri ile ilgili katkıda bulunduğunu, başlayan işbirliklerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Küçükçavuş ve TİKA Lefkoşa Ofisi çalışanlarına teşekkür etti.

Güngördü, kentte yaşanan gelişmeler ve ileriye dönük projelerinden bahsederek, Küçükçavuş ile görüş alışverişinde bulundu.

TİKA Lefkoşa Ofis Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’ye Girne Belediyesi’nin yaptığı işleri takdir ederek takip ettiklerini belirterek, ziyaretinden dolayı teşekkürler etti.

Ziyarette, ileriki süreç ile ilgili yapılması planlanan işbirliklerinden bahsedildi.



