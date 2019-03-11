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Girne Belediye Başkanı Güngördü ,Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesajı yayımladı

Girne Belediye Başkanı Güngördü ,Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesajı yayımladı

11 Mart 2019 Pazartesi 07:25
Girne Belediye Başkanı Güngördü ,Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesajı yayımladı


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Güngördü mesajında, “Başbakanlık yanında milli mücadele yıllarında da hizmetleri bulunan, UBP Genel Başkanlığı ve bakanlık görevlerinde bulunan İrsen Küçük’ün vefatı beni derinden üzmüştür
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli hizmetleri olan İrsen Küçük'ü saygıyla anıyorum. Küçük’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

 

Son Güncelleme: 11.03.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Nidai Güngördü Başsağlığı
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