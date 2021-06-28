Girne Belediye Başkanı Güngördü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gastronomi Fuarı için bulunduğu İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan ICC' de gerçekleşen Gastroshow'a konuşmacı olarak katıldı.
Gastroshow’da konuşan Güngördü, KKTC'nin gastronomi alanındaki faaliyetlerine değindi.
Güngördü burada ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da bir araya geldi.
Güngördü, İmamoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.