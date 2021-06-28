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Girne Belediye Başkanı Güngördü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gastronomi Fuarı için bulunduğu İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:30
Girne Belediye Başkanı Güngördü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gastronomi Fuarı için bulunduğu İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan ICC' de gerçekleşen Gastroshow'a konuşmacı olarak katıldı.

Gastroshow’da konuşan Güngördü, KKTC'nin gastronomi alanındaki faaliyetlerine değindi.

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Ülke ve Akdeniz mutfağından örnekler vererek Kıbrıs’ın bir ada olmasıyla ilişkili doğal lezzetlerini anlatan Güngördü, gastronomi alanında gıda güvenliği konusunun da kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, hem ülkeyi hem de Girne’yi gastronomi alanında temsil etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Güngördü burada ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da bir araya geldi.

Güngördü, İmamoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 19:48
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