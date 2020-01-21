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Girne Art Rooms’da sergi

Girne Art Rooms'da Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896- 1901 yıllarında çektiği 500’ün üzerindeki seyahat fotoğrafının referans alındığı bir sergi açılıyor.

Girne Art Rooms’da sergi

Girne Art Rooms'da Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896- 1901 yıllarında çektiği 500’ün üzerindeki seyahat fotoğrafının referans alındığı bir sergi açılıyor.

21 Ocak 2020 Salı 14:16
Girne Art Rooms’da sergi

Art Rooms’dan yapılan açıklamaya göre Camille Enlart’a ait olan ve Centre for Visual Arts and Research (CVAR) Severis Vakfı’nın 2016 yılında koleksiyonuna eklediği fotoğrafları referans alan sergi 24 Ocak cuma saat  18.00’de açılacak.

Açıklamaya göre CVAR, koleksiyonundan yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencileri Kıbrıs’ın görsel mirasını tekrar fotoğraflamak için bir araya getirmişti.

Bu çerçevede katılımcılar, 19. yüzyıldan kalma Kıbrıs'a ait seyahat fotoğraflarını referans alıp fotoğrafların çekildiği mekanları tespit ederek fotoğrafları tekrar canlandırmıştı

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Açıklamaya göre Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) 5 öğrencinin de katıldığı sürecin sonunda ilk sergi CVAR Severis Vakfı'nda yapılmıştı.

Bu serginini ikincisi  ise 24 Ocak Cuma Girne Art Rooms'da saat 18.00'de gerçekleşecek.

Sergi 24 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında, Salı hariç her gün 12.00-22.00 saatlerinde izlenebilecek.

Sergiyle ilgili detaylı bilgiye artroomsatthehouse.com adresinden ulaşılabilir.

Son Güncelleme: 21.01.2020 17:43
Anahtar Kelimeler:
Girne Art Rooms Sergi
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