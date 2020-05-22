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Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor

Gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma gibi çeşitli tedbirleri almak koşuluyla seferlerine başlaması kararlaştırıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:05
Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor
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Gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma gibi çeşitli tedbirleri almak koşuluyla seferlerine başlaması kararlaştırıldı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Liman Başkanlığı ve Deniz Turizmi İşletmecileri Birliği üyeleri arasında bugün yapılan toplantıda, gezi teknelerinin hangi şartlarda seferlere başlayabileceği konuları ele alındı ve ilk etapta başlangıç esasları belirlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, ilk etapta seferlere başlayacak tekneler için üzerinde mutabık kalınan şartlar şöyle: 

“Düzenleyecekleri turlara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu alabilecekler. Turlar esnasında teknelerin mutfakları kapalı olacak, ancak tekne sahipleri turlara katılacak yolculara tek kullanımlık malzemeler içerisinde sandviç ve benzeri yiyecekleri sunabilecek. Tekneye binecek tüm yolcunun kaydı alınacak. Tekne girişlerinde el dezenfektanı ve dezenfektan paspas bulundurulması zorunlu olacak. Tekeneler her sefer öncesinde detaylı dezenfektan ve temizlik işlemine tabi tutulacak. Tekneler Girne Liman Başkanlığı yetkililerinin denetiminden geçtikten sonra sefere çıkabilecek, her sefer öncesi görevliler denetim yapabilecek. Tekneler içindeki ortak kullanım alanları sefer boyunca sıklıkla dezenfekte edilecek. Tekneler bu süreç içerisinde en geç 22.00’de son seferlerini yapıp limana giriş yapacak şekilde turlarını düzenleyip Girne Liman Başkanlığı’na bildirim yapacak. Bu süreçte denetimler konusunda Girne Belediyesi’nin ilgili birimleri, Girne Liman Başkanlığı ekiplerine yardımcı olacak.”

Son Güncelleme: 22.05.2020 13:18
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