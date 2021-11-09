Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı

ATAOĞLU: “ÜLKENİN TANITIM YÜZÜ HAK ETTİĞİ GÖRÜNÜME KAVUŞTURULACAK”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, tarihi Girne Limanı’nın iyileştirilmesi projesinin ilk etabına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabı olan, Girne Antik Limanı’nda bulunan tarihi Gümrük Binası’nın restorasyonu ve Liman içerisindeki duvarların temizlenmesi ve derzlenmesi işlerine bugün başlandığı ifade edildi. Yaklaşık 5 ay sürmesi beklenen bu çalışma 1 milyon 800 bin Türk Lirasına mal olacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairelerinin teknik ekipleriyle çalışmaları yerinde inceledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak istediklerini kaydetti.

Projenin ikinci etabının, zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işleri olduğunu belirten Ataoğlu, bu etapla ilgili olarak Girne Belediyesi ile yazışmaların devam ettiğini, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, hızlı bir şekilde ihaleye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projenin üçüncü etabının binaların cephelerinin yekpare görünümü, dördüncü etabının ise, deniz içi ve mendirek ile ilgili olduğunu belirten Ataoğlu, zemin ve altyapı çalışmalarını kapsayan ikinci etapla ilgili ihalenin seçim yasaklarına takılmaması için Yüksek Seçim Kurulu ile görüşme yapacaklarını, ihaleye çıkmak için izin isteyeceklerini söyledi.

İlk etap çalışmalarını yürüten firmanın, 5 ay sürmesi öngörülen çalışmaları 2-3 aylık bir dönemde tamamlayabileceğini aktardığını dile getiren Ataoğlu, eski Gümrük Binası, ilk etabın Zincirli Kule, Cafe 34 ile Carob arasındaki tarihi kulenin restorasyonunu kapsadığını ifade etti.

Girne Belediyesi’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden limanda bulunan 2 binanın dış cephesinin, dairenin belirleyeceği şekilde aslına uygun olarak restore etmek için yaptığı talebin de olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, Bakanlık yetkililerinin belediye ile hafta içinde yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini dile getirdi.

Ataoğlu, iki tarihi binanın restore edilerek, Girne Belediyesine verilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.