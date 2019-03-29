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Girne Anafartalar Lisesi’nde, 30 öğrenciye HPV aşısı yapıldı

Girne Anafartalar Lisesi’nde, 30 öğrenciye HPV aşısı yapıldı

29 Mart 2019 Cuma 13:37
Girne Anafartalar Lisesi’nde, 30 öğrenciye HPV aşısı yapıldı

BESİM: “KKTC’DE BİR İLKE İMZA ATIYORUZ”

ÖZYİĞİT: “HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK”

Sağlık Bakanlığı, Girne Inner Wheel Kulübü ve Anafartalar Lisesi işbirliğinde, KKTC’de ilk kez, HPV  (Human Papilloma Virüs) aşısı, 30 öğrenciye uygulandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, projeyle ilgili Anafartalar Lisesi Fikriye Altaç Kültür Salonu’nda bir etkinlik düzenlendi.

HÜRYAŞAR

Etkinlikte konuşan, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Anafartalar Lisesi  Sağlık Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliğine gerçekleştirilen ortak projeyle, 30 kız çocuğuna Human Papilloma Virüsü aşısı yapılacağını belirterek, ülkede bir ilk olan projenin  diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.

YÜKSEL

Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zehra Yüksel de konuşmasında, kulüp olarak bu yıl sağlık ve çevre alanında sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirterek, bu bağlamda, sağlık bakanlığı ve Girne Anafartalar Lisesi işbirliğinde, sağlıklı nesillerin yetişmesine kakı sağlayacak ve Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

BEYATLI 

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Birgül Beyatlı da konuşmasında, ülkede sağlık eğitim gibi alanları desteklemenin sivil toplum kuruluşlarının görevi olduğunu vurgulayarak, ellerinden ne geldiğince bu aha fazla sponsorluk ve katkılarla, bu gibi önemli sosyal sorumluluk projelerini hayta geçirmeye çalışacaklarını kaydetti. 

BESİM: “EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, toplum için koruyucu sağlık hizmetlerinin  önemine vurgu yaparak, göreve geldikleri günden itibaren, ülkede bu hizmetleri verebilmek için, Halk Sağlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi’ni kurduklarını  anımsattı.

Ülke genelinde hastaneler yanında,  16 sağlık merkezinde, kadınlara yönelik taramalar, bağırsak taramaları yapıldığını, 6 yaş çocuklara diş taramaları yapıldığını dile getiren Besim, bunun yanında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gençlere seslenerek, sağlıklı nesiller yetiştirmenin önemine işaret eden Besim,  toplumun varlığı açısından bunun büyük elzem olduğunu belirtti.

Sağlık ve diğer alanlarda her şeyi devletin yapamayacağını,  sivil toplumun katkılarının da büyük önem taşıdığını söyleyen Besim, ülkede bu konuda tutkuyla çalışan birçok sivil toplum örgütü ve dernek olmasıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Bu yıl sağlık alanına katkı yapmak istediğini belirten Girne Inner Wheel Kulübü’yle, KKTC’de bir ilk olan bu aşı kampanyasına imza atmayı kararlaştırdıklarını söyleyen Filiz Besim, çağın vebası olan kanserle mücadelede, koruyucu  özelliğe  sahip olan bu aşının,  gençlere uygulanmaya başlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“YÜZDE 80-90 ORANINDA KORUMA…”

Çok pahalı bir aşı olan HPV’nin yüzde 80-90 oranında kanser hastalığında korunma sağlanabildiğini dile getiren Besim, sağlık bakanlığının  bütçesini ayarlayarak, bu aşıyı  ulusal aşı  programı kapsamına almaya karar verdiğini ifade etti.

Anafartalar lisesinde 30 kız öğrenciye, ilk dozun Girne Innerwheel Kulübü  sponsorluğuyla  yapılacağını, 6 ay sonraki ikinci dozların ise ulusal aşı kampanyası kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Besim, bundan sonraki aşamada, 12 yaşındaki çocuklara  2 doz olarak  her yıl aşı yaparak, gençlerin  kansere yakalanma riskini  azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bakanlığa düşen görevin,  gençlerin her alanda donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, göreve geldikleri günden itibaren ülkede eğitim politikasını belirlemek amacıyla,  vizyon 2030  isimli eğitim stratejik planını hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti. 

Gelişmiş ülkelerde verilen çağdaş ve kaliteli eğitimin, o ülkelerde köklü eğitim politikaları olmasından kaynaklandığını dile getiren Özyiğit, vizyon 2030 eğitim strateji planını kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Ülkede eğitim alanında birçok şey yapmak istediklerini, ancak ülkenin ekonomik gerçeklerinin önlerinde zaman zaman engel yarattığını dile getiren Özyiğit, bu engellerin aşılması için sivil topluma iş insanlarına ve hayırsever vatandaşlara görev düştüğünü söyledi.

Girne Bölgesinde ciddi bir okul ihtiyacı olduğunu dile getiren Özyiğit, Püsküllü bölgesinde hayata geçirilecek ilkokulla ilgili kaynak arayışının devam ettiğini, karkas halindeki ortaokul inşaatın da kaynak sorununu gidererek en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlerin iyi yetişmesinin, Kıbrıs Türk halkının ülkede ve dünyada Kıbrıs Türk toplumunun ebediyen var olacağının haykırılması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Özyiğit, konuşmasın sonunda gençlere seslenerek, her şeyin başının sağlık olduğunu anımsattı.

İKİNCİ DOZ ALTI AY SONRA

Fikriya Altaç Kültür Salonu’nda yer alan konuşmaların ardından, Anafartalar Lisesi’nde öğrenim gören yaşları 13 ila 15 arasında değişen ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği 30 kız öğrenciye, HPV PV Human Papilloma Virüsü aşısının ilk dozu  yapıldı. 

Aşının ikinci dozu ise 6 ay sonra yapılacak.

Son Güncelleme: 29.03.2019 16:49
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