Girne Amerikan Üniversitesi’nin “dijital içerik ödül töreni” yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), kuruluşunun 35.yılı çerçevesinde “Golden Wings Ödül Töreni” gerçekleştirdi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre tören Raffles Otel İstanbul’da gerçekleştirildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın konuşmasıyla açılan gecede, 2020 yılının en iyi sosyal medya fenomenleri ve dijital içerik üreticileri ödüllendirildi.

GOLDEN WİNGS DİJİTAL İÇERİK ÖDÜL SAHİPLERİ

Gecede, Rektörlük Özel Ödülü’nü “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi aldı. TMC Film’in Yapımcısı Erol Avcı ve Pelin Karahan’a ödülünü GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar takdim etti.

Gecede, Hande Erçel “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, Kerem Bürsin ise “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Yılın En İyi Online Platform dizisi seçilen “Aşk 101” ödülünü oyuncu Mert Yazıcıoğlu aldı.

“Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı” ödülünü “Konuşanlar” ile Hasan Can Kaya alırken, Gökhan Türkmen “Deli” albümü ile “En İyi Şarkı Kategorisi”nin sahibi oldu.

Fatih Portakal ise gecede “En İyi Youtube Haber İçerik Üreticisi” dalında ödüle layık görüldü.

“Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni”ninde ödüle layık görülen diğer başarılı isimler ise;



“En İyi Instagram Life & Style Influencer” Gamze Erçel;“En İyi Instagram Moda Influencerı” Cansu Akın;“En Yaratıcı İçerikli Instagrammer Influencerı” Ahmet Aksöz, Karya Candar

“En İyi Youtube Influencer” Ruhi Çenet;“En İyi Eğitim Kanalı” Tonguç Akademi;“En İyi Youtube Gezi Kanalı” Emre Durmuş;“En İyi Youtube Otomobil Kanalı” Doğan Kabak;“En İyi Youtube Sinema Kanalı” Murat Soner;“Rektörlük Özel Ödülü” HakanMengüç- Sufi; “En İyi Instagram Influencer” Duygu Özaslan;“En İyi Instagram Sağlıklı Yaşam ve Spor Influencer” The Squat Girl;“En İyi Instagram Gezi Influencer” Emre Durmuş;“En İyi Yerli Oyun Firması” Hi Games;“En İyi Instagram Güzellik Bakım Influencer” Şeyda Erdoğan;“En İyi Tiktok Influencer” Cemre Solmaz;“En İyi Podcast Yayın” İbrahim Selim;“Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni.”

Açıklamada, 2020 yılının en iyi sosyal medya fenomenleri ve dijital içerik üreticilerini, Türkiye başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden 1 milyonun üzerinde katılımcının oylamasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

