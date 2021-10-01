Girne Amerikan Üniversitesi yeni gelen öğrencilerini karşılamaya devam ediyor

Kampüsün çeşitli noktalarına kurulan stantlarda yer alan ekipler, yeni gelen öğrencilerin sorularını cevaplayarak öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırırken harita yardımı ile hem kampüsü hem de Girne’yi daha kolay tanımalarını sağlıyor.

Öğrencilerin en çok sorduğu sorular fakülteler, Muhaceret işlemleri, ders kayıtları ve sistem kayıtları olurken, bunların dışında da merak ettikleri her soruyu cevaplamak için görevliler stantlarında hazır bekliyor.

Bunun yanı sıra havalimanında da, gelen öğrencileri karşılamak için GAÜ ekibi standı yer alırken, GAÜ ekiplerinden yardım alınabilmesi için “kişilerin KKTC’ye gelmeden önce, uçuş tarihleri ve zamanlarını temsilciliklerine bildirilmesi” isteniyor.

Yeni gelen öğrencilerin daha hızlı adapte olabilmesi ve zorluk yaşamaması için karşılamalar 8 Ekim’e kadar devam edecek.