banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Yeni Yasama yılı bugün başladı
Meclis açıldı
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
banner376

Girne Amerikan Üniversitesi yeni gelen öğrencilerini karşılamaya devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 akademik yılı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yeni dönemde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, adaya gelen öğrencilerin uyum süreçlerini hızlandırabilmek için öğrencilerini karşılamaya devam ediyor.

01 Ekim 2021 Cuma 16:10
Girne Amerikan Üniversitesi yeni gelen öğrencilerini karşılamaya devam ediyor

banner341
Kampüsün çeşitli noktalarına kurulan stantlarda yer alan ekipler, yeni gelen öğrencilerin sorularını cevaplayarak öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırırken harita yardımı ile hem kampüsü hem de Girne’yi daha kolay tanımalarını sağlıyor.

Öğrencilerin en çok sorduğu sorular fakülteler, Muhaceret işlemleri, ders kayıtları ve sistem kayıtları olurken, bunların dışında da merak ettikleri her soruyu cevaplamak için görevliler stantlarında hazır bekliyor.

Bunun yanı sıra havalimanında da, gelen öğrencileri karşılamak için GAÜ ekibi standı yer alırken, GAÜ ekiplerinden yardım alınabilmesi için “kişilerin KKTC’ye gelmeden önce, uçuş tarihleri ve zamanlarını temsilciliklerine bildirilmesi” isteniyor.

Yeni gelen öğrencilerin daha hızlı adapte olabilmesi ve zorluk yaşamaması için karşılamalar 8 Ekim’e kadar devam edecek. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor
Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Ve AYSİAD heyetlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Ve AYSİAD heyetlerini kabul etti
Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”
Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”
Hava durumu…
Hava durumu…
Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti
Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti
20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor
20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden Yeni İskele Polis Müdürü Kuni’ye ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden Yeni İskele Polis Müdürü Kuni’ye ziyaret
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki vaka sayılarını açıkladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki vaka sayılarını açıkladı
ÇAĞ-SEN: “Zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdık”
ÇAĞ-SEN: “Zorunlu ücretli test kararını mahkemeye taşıdık”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim