banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
375.272
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3431
EURO
7.4186
banner339
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Mehmet Ceyhan hala bulunamadı
MEHMET CEYHAN ARANIYOR
Çevre Örgütleri: Arabada sigara içilmesi yasaklanmalı
YANGINLAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

Girne Amerikan Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi vizyoner bir işbirliği başlatıyor

Öğrenciler artık Girne Amerikan Üniversitesi’nde Arizona Üniversitesi’nin akademik programlarına kayıt olabilir, Güz 2020 döneminde Amerikan eğitimlerine başlayabilirler.

26 Mayıs 2020 Salı 12:00
Girne Amerikan Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi vizyoner bir işbirliği başlatıyor
banner337
banner345

Öğrenciler artık Girne Amerikan Üniversitesi’nde Arizona Üniversitesi’nin akademik programlarına kayıt olabilir, Güz 2020 döneminde Amerikan eğitimlerine başlayabilirler.

Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD ve Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerin COVID-19 salgını sırasında ülkelerinden ayrılmadan ABD diploması almalarına yardımcı olmak için başlattıkları Global Kampüs ortaklığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Arizona Üniversitesi  Rektörü  Robert  C.  Robbins  tarafından  yapılan  açıklamada  “Global Kampüs   ortaklığı,   günümüzde   COVID-19'un   neden   olduğu   hareketlilik   zorluklarının çözülmesine  yardımcı  olurken,  aynı  zamanda  BM  Sürdürülebilir  Kalkınma  Hedefi  olan dünyaya erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama amacına ulaşmak için de anlamlı ve uzun vadeli bir çabadır” dedi.

Seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve vize moratoryumları göz önüne alındığında, Girne Amerikan Üniversitesi, pandemi sürecinde en güveli bölgelerden bir tanesi olan Girne, Kıbrıs kampüsüne tam erişim ile Kıbrıs'taki öğrencilerin gerçek bir ABD derecesi veya ABD transfer kredisi kazanmalarını sağlamak için Arizona Üniversitesi ile esnek, uygun fiyatlı eğitim seçenekleri oluşturdu.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından yapılan açıklamada;

‘’Hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde kaliteli üniversite eğitimi vermek için Arizona Üniversitesi  ile   yeni    işbirliğimizi    başlatıyor    olmaktan    büyük    heyecan    duyuyoruz. Uluslararasılaşmanın önemini bilen bir yükseköğretim kurumu olarak öğrencilerin Amerika'da eğitim hayallerini ertelememeye davet ediyoruz. Eğitim yolculuklarında onlara destek olmak için buradayız. Bulunduğumuz coğrafyada artık öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri Arizona Üniversitesine gitmeden eğitimlerine Girne,  Kıbrıs’ta  GAÜ  Global  Kampüsünde  devam edebilecekler. Arizona Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin başlatmış olduğu bu vizyoner işbirliği  sayesinde  artık  Kıbrıs,  Amerikan  yükseköğretiminin  bir  çekim  merkezi olacaktır” dedi.

Öğrenciler eğitimleri için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilir:

•  Girne  kampüsünde  okuyarak,  yüz  yüze  eğitim  destekli  Arizona  Üniversitesi'nden lisans, yüksek lisans veya lisansüstü derecelerini tamamlayabilirler.

•  Arizona  Üniversitesinde  veya  ABD'de  herhangi  bir  üniversitede  okuyabileceğiniz hemen  hemen  tüm  programlara  Girne’de  hazırlanarak  daha  sonra  Amerika’da eğitiminize devam edebilirler.

Arizona Üniversitesi Uluslararası Eğitim Dekanı Brent White  “Uluslararası eğitimde mevcut duruma  neden  olan  olaylar,  bilginin  yaratılması  ve  sınırların  ötesine  iletilmesi  için  fiziksel seyahatin  gereksiz  olduğu  yeni  bir  ‘hareketlilik  sonrası’  (post-mobilite)  dünyanın  şafağını hızlandırdı” dedi.

White  ‘’Neredeyse bir gecede,  tüm dersler  çevrimiçi  hale  geldi  ve  uluslararası  öğrenciler eğitimlerine devam ederken  kendi ülkelerinde evde güvende kalmaya  da devam ediyorlar” diye ekledi.

“Bizler koşullar ne olursa olsun, öğrencilerin  bir  Amerikan  eğitimi  alma  hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi

Girne  Amerikan  Üniversitesi  Kıbrıs'ın  öncü  yüksek öğrenim kurumudur. Eğitimde  35. yılını kutlayan   GAÜ,   100'den   fazla   ülkeden   öğrenciye   ev   sahipliğini   dünyanın   en   güzel kampüslerinden birinde 150'den fazla program sunarak sağlıyor. BM Küresel Kompakt üyesi olarak,   BM   Küresel   Kalkınma   Hedefleri’nin   ilerlemesi   için   çalışan   ve   Magna   Charta Universiteler  Bildirgesi  imzalayıcılarından  olan  GAÜ,  eğitimde  geleneklere  olduğu  kadar ilerlemeye   de   bağlı   bir   üniversitedir.   GAÜ,   çeşitli   profesyönel   otorite   yanında   birçok uluslararası akreditasyonlarıyla en parlak ve en yetenekli öğrencilere birinci sınıf bir eğitim sağlayan bir üniversitedir.

banner341

Arizona Üniversitesi

Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde en üst düzeyde bir devlet araştırma    üniversitesidir    ve    Carnegie    Foundation    Research    1    kurumu    olarak sınıflandırılmıştır.  U.S.  News  ve  World  Report  tarafından  En  İyi  100  Küresel  Üniversite sıralamasında yer almaktadır. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu  ve özel araştırma üniversitelerden oluşan Amerikan Üniversiteleri Derneği üyesi olarak disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olmuş ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesidir.

●    Top 20  Amerikan Devlet Araştırma Kurumu Times Higher Education

●    Küresel 20’000+ ünversiteler listesin’de ilk 1%Center for World University Rankings

●    Tüm dünyada Top 100 U.S. News ve World Report, En İyi Küresel Üniversiteler

        ●    #11 Online Lisans Programı U.S. News ve World Report         

●    #11 Online Lisans Programı U.S. News ve World Report

Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiArizona Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anıt Zeytinlere Giden Su Kanalları Temizledi
Anıt Zeytinlere Giden Su Kanalları Temizledi
Ms Derneği, Hastaların İlaç Sorunlarının Giderilmesini İstedi
Ms Derneği, Hastaların İlaç Sorunlarının Giderilmesini İstedi
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı
Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı
Spor salonları yarın açılıyor
Spor salonları yarın açılıyor
Evkaf, kiracılarının 3 aylık gecikme zammını iptal etti
Evkaf, kiracılarının 3 aylık gecikme zammını iptal etti
Ramazan Bayramı bugün sona eriyor
Ramazan Bayramı bugün sona eriyor
Yüzlerce denizanası sahile vurdu
Yüzlerce denizanası sahile vurdu
Mali protokol imzalanıyor
Mali protokol imzalanıyor
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim