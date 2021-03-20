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Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere daha bir çok ülkede eğitim veren global eğitim kurumu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında yükselmeye devam ediyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:51
Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor !
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere daha bir çok ülkede eğitim veren global eğitim kurumu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında yükselmeye devam ediyor.

Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, Arizona Üniversitesi, U.S. News & World Report tarafından 2021 En İyi Lisans Programları sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında 6.  ve Amerika geneli 7. sıraya yükseldiği, geçen yıl 11. Sıradaki sıralamasından dört puanlık ve üniversitenin 2017'deki açılışındaki sıralamasından 74 puanlık bir artışla, ülkenin sıralamada en hızlı yükselen üniversitelerinden biri olduğu belirtildi.

Devam eden açıklamada;

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“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesi. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında 6. sırada yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca,  NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

“Bunun yanında öğrencilerimize sağladığımız kolaylıklar açısından da global eğitim kurumlarının önündeyiz. Öncü bir kurum olarak , öğrencilerimize kolaylık sağlaması için D2L denilen bir sistem oluşturduk, (Desire 2 Learn). Bu Sistem eğitmenlere ve öğrencilere, çevrimiçi sınıflar veya online dersler için çevrimiçi bir alan sağlar. D2L sisteminin diğer ücretsiz uygulamalardan farkı tamamen eğitim için yapılmış olması. Sistem, eğitim için kulllanılan materyalleri tek bir merkezi konumda düzenler ve materyallere sınırsız erişim tanır. Öğrenci ilerlemesini ve performansını kolayca izler ve ek bilgiler, testler gibi materyaller sağlayarak mevcut kursların genişletilmesine yardımcı olur.” denildi.

Başvuru koşulları;

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin 100’lük sistemde en az 70 ortalamaya sahip olması ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği, ayrıca aday öğrencilerin arizona.gau.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru yapabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüArizona Üniversitesi
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