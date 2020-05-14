Girne Amerikan Üniversitesi ile ABD Arizona Üniversitesi arasında Global Kampüs işbiriliği

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde kutladığı 35. yılında, Uluslararası vizyonunu genişleterek, dünya çapında kendini kanıtlamış, 1885 yılında kurulan ABD'nin köklü devlet üniversitelerinden Arizona Devlet Üniversitesi ile Global Kampüs Ortaklığına imza attı.

Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk %1 de , ABD Üniversiteler arasında ilk 10 , NASA Araştırma programlarında yer alan Arizona Üniversitesi, "Global Kampüs ortaklığı , BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan dünyaya erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama amacına ulaşmak için de anlamlı ve uzun vadeli bir birlikteliğin oluşturulması yönünde atılıyor .

GAÜ ile Arizona Üniversitesi işbirliğinde ortaya koyulan ve Arizona Üniversitesi'nin 150'den fazla programının GAÜ bünyesinde öğrencilere sunulacağı ortaklık ile, bu programlardan mezun olan öğrenciler, Arizona Üniversitesi Diplomasına sahip olacak.

GAÜ ve Arizona Üniversitesi arasında gerçekleşen Global Kampüs Ortaklığı ile ilgili detayların paylaşılacağı basın toplantısında, siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten büyük onur duyacağız .

Tarih : 18 Mayıs 2020 Pazartesi

Saat : 11:00

Yer : GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Sağlık Fakültesi Konferans Salonu (Millenium Binası)