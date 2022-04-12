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GİRNE AMERİCAN KOLEJİ’NDE MİNİKLER İLLİZYON GÖSTERİLERİ İLE RENKLİ ANLAR YAŞADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı Girne American Koleji ilkokul minikleri illizyon gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı.

12 Nisan 2022 Salı 16:08
GİRNE AMERİCAN KOLEJİ’NDE MİNİKLER İLLİZYON GÖSTERİLERİ İLE RENKLİ ANLAR YAŞADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne American
Koleji ilizyon gösterisi organize etti. İlizyonist Denmis Apathe eşliğinde eğlenceli anlar
yaşanan etkinlikte minikler gösteriyi heyecanla izledi.
Ünlü İlizyonist Denmis Apathe gösteri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Kıbrıs’ta

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olmaktan çok mutluyum. En güzel şovumu gerçekleştirdiğim Girne American Koleji’nde
minik öğrencilerle bugün bir araya geldik. Etkinliğe de katılım oldukça yoğun oldu,
çocuklarla bugün eğlenceli ve neşeli bir gün geçirdik. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bu
güzel gün için teşekkür ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaü
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