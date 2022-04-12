GİRNE AMERİCAN KOLEJİ’NDE MİNİKLER İLLİZYON GÖSTERİLERİ İLE RENKLİ ANLAR YAŞADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne American

Koleji ilizyon gösterisi organize etti. İlizyonist Denmis Apathe eşliğinde eğlenceli anlar

yaşanan etkinlikte minikler gösteriyi heyecanla izledi.

Ünlü İlizyonist Denmis Apathe gösteri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Kıbrıs’ta



minik öğrencilerle bugün bir araya geldik. Etkinliğe de katılım oldukça yoğun oldu,

çocuklarla bugün eğlenceli ve neşeli bir gün geçirdik. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize bu

güzel gün için teşekkür ederim” dedi.