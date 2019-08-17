Girne-Alsancak çevre yolunda kaza! 2 yaralı...

Kazada Fatma Funda Hordan ve yolcu Osman Hordan (E-51) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
Girne-Alsancak çevre yolunda bugün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü Fatma Funda Hordan ile yolcu Osman Hordan yaralandı.
Kazada Fatma Funda Hordan ve yolcu Osman Hordan (E-51) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.