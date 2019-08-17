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Girne-Alsancak çevre yolunda kaza! 2 yaralı...

 Girne-Alsancak çevre yolunda bugün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü Fatma Funda Hordan ile yolcu Osman Hordan yaralandı.

Girne-Alsancak çevre yolunda kaza! 2 yaralı...

 Girne-Alsancak çevre yolunda bugün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü Fatma Funda Hordan ile yolcu Osman Hordan yaralandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
Girne-Alsancak çevre yolunda kaza! 2 yaralı...

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Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, Fatma Funda Hordan (K-49) yönetimindeki KT 695 plakalı araç, Alsancak yönünde seyrederken alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada Fatma Funda Hordan ve yolcu Osman Hordan (E-51) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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