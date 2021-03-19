Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası, koltuk ve sehpa bağışı

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Gülbür Gazioğlu Başkanlığındaki Girne Akdeniz Lions Kulüpleri heyeti 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastahanesi’ni ziyaret etti.

Pervin Gürler, Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri Yönetim Kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan zor koşullarda görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür sertifikası vererek, nöbetçi doktor ve hemşire odasının donanımı için koltuk ve sehpa bağışında bulundu.



