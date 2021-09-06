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Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı

Esen Yalın Aktoprak başkanlığındaki Girne Ada Lions Kulübü yetkilileri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.

06 Eylül 2021 Pazartesi 15:00
Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı

Esen Yalın Aktoprak başkanlığındaki Girne Ada Lions Kulübü yetkilileri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.

KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, derneğin en büyük gelir kaynağı olan ikinci el kıyafet bağışında bulunuldu.

Girne Ada Lions Başkanı Esen Yalın Aktoprak, derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve yardımlarının süreceğini ifade etti.

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KHYD Başkanı Raziye Kocaismail de, Girne Ada Lions Kulübü’nün dernekte ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Lions üyelerinin geçmişte Güney Kıbrıs’a hasta taşıyan minibüsleri derneğe büyük bir cömertlikle bağışladıklarını kaydeden Kocaismail, ayrıca her yıl Kanser Hastalarına Yardım Derneği için yaptıkları etkinliklerden elde edilen gelirden katkı koyduklarını ifade etti.

Kocaismail, Ada Lions Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 06.09.2021 16:17
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