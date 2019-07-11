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Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış yaptı

Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış yaptı

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış yaptı

Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 TL ile etiketli ve 2. el kıyafet bağışı yaptı.
Girne Ada Lions Kulübü, 2018- 2019 Dönem Başkanı Perihan Tuğbay başkanlığında son aktivitesini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaret ederek gerçekleştirdi. 
Ziyarete, Perihan Tuğbay’ın yanı sıra, Yeni Dönem Başkanı Esen Aktoprak, 1. Başkan Yardımcısı Tezel Can, Kulüp Saymanı Oya Müniroğlu katıldı. 
Girne Ada Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne her dönem geleneksel olarak gerçekleştirdikleri kıyafet ve para yardımını bu dönem de gerçekleştirerek 500 TL ile etiketli ve 2. el kıyafet bağışı yaptı.
Perihan Tuğbay; derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve derneğe her daim yardımlarının süreceğini ifade etti.

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Ziyaret esnasında Kulüp Saymanı Oya Müniroğlu da kişisel olarak 500 TL maddi yardımda bulunda. 
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail bağış takdimi sırasında Girne Ada Lions Kulübü’nün dernekte ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. 
Lions kulüp üyelerinin Güney Kıbrıs’a hasta taşıyan minibüsleri geçmişte derneğe büyük bir cömertlikle bağışladıklarını hatırlatan Kocaismail, gerçekleştirdikleri etkinliklerden elde ettikleri gelirden derneğe de katkı yaptıklarını söyledi.

    
 

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:34
Anahtar Kelimeler:
Girne Ada Lions
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