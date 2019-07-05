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Girişimcilik üzerine yaz kampı düzenleniyor

Girişimcilik üzerine yaz kampı düzenleniyor

05 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Girişimcilik üzerine yaz kampı düzenleniyor

Lead Cyprus, girişimcilik üzerine, Kıbrıs’ın her şehrinde aynı anda gerçekleşecek yaz kampı düzenliyor.

15 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek yaz kampında vatandaşların iş becerilerini tüm mesleki alanlarda genişletme ve adanın ihtiyacı olan çözümler sunmaya yönelik seminerler yapılacak.

Lead Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, 6 ana temayı içerecek kamp, girişimcilik alanında aktif veya aktif olmak isteyen her yaş grubundan herkese açık olacak.

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Konular arasında, girişimciliğe giriş seviyesinde kamplardan, ilham verici konuşmalar ve eğitim atölyelerine, dijital araçlar yoluyla dezenformasyonla mücadele konusuyla medya ve siyasetin geleceği bulunuyor.

Seminer programı şöyle:

“Girne’de 15 Temmuz’da ‘İş Konuşalım!: Herkes İçin İş Temelleri Kılavuzu’; Gazimağusa’da 16 Temmuz’da ‘Geleceğinizi Başlatın: A’dan Z’ye Girişimci Olmak İsteyenlere Yöneylik Hızlandırılmış Kurs’; Larnaka’da 17 Temmuz’da ‘Mavi ve Yeşil Girişimcilik: Yeni Ekonomik pazarlar ve Sürdürülebilir Büyüme’; Limasol’da 18 Temmuz ‘Dezenformasyon Savaşları: Dijital Çağda Mücadele için Araçlar’; Baf’ta 19 Temmuz’da ‘Avrupa'ya açılan Startup Kapısı’; Lefkoşa’da 15-19 Temmuz tarihlerinde ‘Noktaları Birleştirmek: Liderlik Öyküleri ve Değişimden Bahsetmek’;

Açıklamada, sınırlı sayıda yer olduğundan erken rezervasyon yaptırma tavsiyesinde bulunuldu. Biletler, https://bit.ly/2RAemYe adresinden temin edilebilir ve Lead Cyprus ile daha fazla bilgiye www.leadcyprus.com adresinden ulaşılabilir.

Son Güncelleme: 05.07.2019 13:49
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