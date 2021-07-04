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Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kurdu

3 Temmuz Uluslararası Dünya Kooperatif Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) kuruldu. Gİ-KA Koop, kuruluş belgesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı.  

04 Temmuz 2021 Pazar 11:30
Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kurdu

Verilen bilgiye göre, Gİ-KA KOOP’un hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymak olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacak ve Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edip, sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacak.

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Kooperatifin kurucu üyeleri arasında başta GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere, Berin Avunduk, Hatice Kaptanoğlu Çorba, Didem Kaner, Pınar Başman Süren, Yeşim Direl, Selen Necat Gürkan, Ayşem Erişir, Çağın Çağatay Karataş, Ziynet Şah, M. Şehnaz Çehreli Yerli, Özge Özbekoğlu, Özlem Özbekoğlu bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2021 12:14
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