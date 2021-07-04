Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kurdu

Verilen bilgiye göre, Gİ-KA KOOP’un hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymak olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacak ve Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edip, sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacak.



