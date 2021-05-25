Gikad, Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin, hayatta başarısını ispat etmiş çok değerli insanlardan oluştuğunu vurgulayarak, dernek yönetimi ve üyelerini tebrik etti.

Dernek heyetini kabul eden Sibel Tatar, girişimci kadınlara fırsatlar yaratarak önünü açmayı ilke edinen derneğin bu amacına inançla destek vermekten büyük mutluluk duyacağını dile getirdi.

BAŞARILARIN SAHİPLENİLMESİNİN ÖNEMİ…

Kadınların dayanışmasının ve başarılara birlikte sahip çıkılmasının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, büyük başarıların ve topluma hizmetin; bu anlayışla elde edilebileceğine duyduğu inanca işaret etti.

Kadınların önünün açılmasına yönelik ihtiyacın, global ölçekte bir sorun olduğunu kaydeden Sibel Tatar, kararlılıkla projeler hazırlayarak kamu menfaati uğruna çalışan, sosyal sorumluluk refleksi ile projeler hazırlayıp yaşama geçiren tüm sivil toplum örgütü ve derneklerin Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir görevi yerine getirdiklerine dikkat çekti.

KAVUKLU

Girişimci yönünü her anlamda göstermiş bir kadın olarak, Sibel Tatar’ı, GİKAD’ın ilk onur üyesi olarak derneğe davet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Sibel Tatar’ın onur üyeliğinin GİKAD’a değer katacağını vurguladı.

Sibel Tatar’ın, yüksek enerjisiyle, sosyal sorumluluk projelerinde birçok önemli başarıya imza attığını ifade eden Kavuklu, Sibel Tatar’ın iş hayatına kattığı değerin herkesin malumu olduğunu, tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.