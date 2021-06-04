Gikad, Özçınar’ı ziyaret etti

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Mahmut Özçınar, kadın girişimcilerin toplumda önemli olduğunu vurgulayarak, belediyenin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını dernek üyeleriyle paylaştı.

Kadınların evlerinde yaptığı el işlerinin Belediyenin El Emeği Göz Nuru Mağazasında satışa sunulduğunu anlatan Özçınar, belediyeye ait şu an kullanılmayan bazı merkezlerin kadınların kullanabileceği şekilde yeniden hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.



GİKAD Başkanı İçim Kavuklu ziyarette yaptığı açıklamada toplumun güçlü olabilmesi için kadınların güçlü olması gerektiğini söyledi.

