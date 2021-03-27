GİKAD Başkanlığı’na İçim Kavuklu seçildi

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Accapulco Otel’de çoğu üyenin online katılımıyla yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

“Berin Avunduk, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Hazal Eziç, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ratip, Pınar Başman Süren, Selen Necat, Sinem Ahmetraşit, Şehnaz Çehreli Yerli, Ziynet Şah.”

GİKAD’ın diğer organlarının oluşumu ise şöyle:

Disiplin Kurulu: Ayten Deniz, Çimen Aka, Gülsün Yücel, Meryem Çerkez, Gürtunç, Sema Akbel, Tanem Ertanın.

Denetim Kurulu: Amber Cİiddi, Ayşen Debbağ Sezerli, Esra Ercantan, Mine Tokay, Seda Yavaş, Şebnem Kamacı.



