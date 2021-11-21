GİGEM'in faaliyetleri

Kıbrıs’ın köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi – GİGEM, 4 yıl gibi kısa bir sürede sadece Girne gençliğine yönelik değil, tüm adanın gençlerine sunduğu çeşitli aktiviteler ve eğitimlerle adından söz ettiren bir gençlik merkezi olmaya devam ediyor.

27 Mayıs 2017 tarihinde resmi olarak hizmet vermeye başlayan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, tüm adada yaşayan bireylerin refahını, toplumla entegrasyonunu ve hem sosyal, hem de ekonomik hayata katılımını geliştirmeye katkıda bulunmak üzere kuruldu.

Farkındalığı yüksek, harekete geçebilen, dinamik bir gençlik için sosyal çatı oluşturma vizyonuyla yola çıkan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, yeni nesil çizgisinde değişimi kucaklayabilen, üretken ve öncü gençliğe ulaşabilmek için güven duyulan bir merkez olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kiralanabilen toplantı odaları ve çim alanı ile kurum ve kuruluşların organizasyonlarını gerçekleştirmesi için de fırsatlar sunan GİGEM, ayrıca POP-Up shop alanı ile de el işi tasarlayan veya sanat eseri bulunan kişilerin ürünlerini sergileyerek, pazarlamasına olanak tanıyor.

GİGEM Koordinatörü Övgü İnce ile GİGEM İş Geliştirme ve Operasyon Koordinatörü Hasan Tabakcı GİGEM’in çalışmaları, projeleri hakkında bilgiler vererek, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, dünyadaki SOS çatıları bünyesinde yürütülen gençlik merkezlerinin de incelenerek, GİGEM’in operasyonlarının çeşitlendirildiğine ve geliştirildiğini söyledi.

Konu hakkında konuşan GİGEM İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı da, GİGEM’in binasının yurtdışı gelirler ve KKTC’de yürütülen fon geliştirme faaliyetleri kullanılarak yapıldığını anlatarak, merkezde operasyon ve projeleri yürütmek için GİGEM’İn kendi gelir getirici faaliyetlerinin yanı sıra yurt içi ve yurtdışı kaynaklı fonlara da başvurulduğunu aktardı.

İNCE: BARİSTA, İSKEMLECİLİK, MAKROME GİBİ HEM HOBİ HEM DE ASLINDA MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

Sivil toplum örgütlerinde sürdürülebilirliğin önemine işaret eden GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, GİGEM’in de halktan aldığı bağışlarla ayakta duran bir sivil toplum örgütü olduğunu, bu sebeple geçen Eylül ayından itibaren eğitimleri ücretli hale getirmeye başladıklarını kaydetti.

Ülkede geleneksel el işlerini de ön planda tutarak, barista, iskemlecilik, makrome gibi hem hobi hem de aslında meslek edindirmeye yönelik eğitimler verildiğini ifade eden İnce, kişinin aldığı eğitimden yola çıkarak bunu bir meslek haline getirebileceğini anlattı.

Eğitimlerden önce gençlere ne ihtiyaçları olduğunu, “ne olsa katılırdınız” diye sorduklarını, iş insanlarıyla görüşerek onların ihtiyaçlarını da tespit etmeye çalıştıklarını, bu araştırma sonrasında ihtiyaç olan eğitimler düzelemeye özen gösterdiklerini anlatan İnce, yakın zamanda iki tane özel şirketle bir işbirliği yapılacağını ve robotik kodlama eğitimi verileceğini vurguladı.

TABAKCI : YAZILIM VE KODLAMAYI GENÇ KESİMLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Hasan Tabakcı ise, eğitimle; yazılımın farkındalığını güçlendirme, yazılım ve kodlamayı genç kesimle buluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Teknoloji, artık günümüz koşullarında kaçınılmaz meslek alanlarından biri ve diğer mesleklere göre daha rahat istihdam sağlanacak bir alan” dedi.

ŞİRKET VE KURUMLARLA YAPILAN İŞBİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Verilen diğer eğitimlere değinen GİGEM Koordinatörü Övgü İnce ise, web sitesi oluşturma, photoshop eğitimi gibi bilgisayar ve teknoloji tabanlı eğitimleri açarak ve halkla buluşturduklarını dile getirdi.

Şirket ve kurumlarla yapılan işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan İnce, ne kadar çok işbirliği geliştirilirse halka o kadar çok destek olunabildiğini söyledi.

İnce şöyle devam etti:

“Arka bahçede çok amaçlı kullanabileceğimiz bir çim alan yarattık. Örneğin, yaz boyunca yoga eğitimleri bu alanda sağlandı. Craft and Vintage Bazaar Organizasyonu ile de üreticiyle toplum buluşturuldu.

GİGEM’de herhangi bir kişi veya kurum toplantı alanlarını kiralayarak organizasyonlarını gerçekleştirirken GİGEM’in ayakta kalmasına da destek olabilirler.

Kişilerin evde tasarladığı herhangi bir ürünü varsa ve bu ürünleri sergileyecek yerleri yok ise bizlerle görüşebilirler.”

Bugüne kadar Pop Up Shop’ta 3 tane sergi düzenlediklerini, sergileri ücretsiz gerçekleştirdiklerini, ancak satıştan cüzi bir miktar yüzdelik aldıklarını anlatan İnce, gençlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerine imza atamak isteyen iş insanlarına da çağrı yaptı.

Övgü İnce, fikirleri birlikte zenginleştirerek hayata geçirebileceklerini ve gençlerin hayatına dokunarak gelişimlerine katkıda bulunabileceklerini belirtti.

Küçük etkinlikler de organize edilebileceğini aktaran İnce, “Merkezimiz gençlerin güncel sorunlarına çözüm bulacak nitelikte... Gençlerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanarak üretebilme becerilerini geliştirerek ekonomik olarak bağımsız ve yaşamaktan keyif alan, mutlu gençler yaratabilmek en önemli misyonumuzdur” dedi.

AB FONLU PORJELER…

GİGEM’de Yürütülen AB Fonlu Projeler hakkında da bilgiler veren Hasan Tabakcı, GİGEM’de şu an AB fonlarıyla ikinci projenin yürütüldüğünü, bina kurulduktan sonra ilk gerçekleştirilen projenin “Genç İstihdamı Güçlendirme” olduğunu ifade etti.

Tabakcı, burada, gençlere yönelik meslek edindirme kursları, kapasite arttırıcı eğitimler, dil, bilgisayar tabanlı, sportif kültürel eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak 2 sene boyunca sağlandığını anlattı.

Bu çerçevede Girne’de ilk gençlik merkezi olmalarıyla, paydaşlar, belediyeler, üniversiteler ve özel kurum kuruluşlarla bir çok iş birliği gerçekleştirdiklerini, SOS Çocukköyü Derneği’nin ağından faydalandıklarına işaret eden Tabakcı, şöyle konuştu:

“Biz burada 1000’den fazla bireye dokunduk. Gerek mesleki, teknik eğitim, gerekse kapasite arttırıcı eğitim anlamında istihdam edilebilirliğini güçlendirmek anlamında çalışmalarımızı yaptık.

“33 AYLIK BİR PROJE OLAN GİGHUB’IN ŞU ANDA SON SÜRECİNDEYİZ”

Gençlerle olan iletişimimizden başka bir fikir doğdu bize, çünkü buraya çok iş fikri olan genç girmeye başladı, bir yol haritası arayan ve ne yapacağını bilmeyen gençler bizi ziyaret etti. Onun için biz de yeni bir projeye başvurduk. Bu da yine AB tarafından fonlanan genç iş fikirlerinin teknik ve ekonomik olarak güçlendirilmesi projesi, kısaca GİGHUB. 33 aylık bir proje olan GİGHUB’ın şu anda son sürecindeyiz.”

Tabakcı, bu proje kapsamında 3 ana maddeyi yerine getirdiklerini, öncelikle bir haritalandırma yaptıklarını belirterek, “Genç iş fikirleri kaç tanedir, ne durumdadır, hangi alanlarda ilgi gösterdiler” bunları belirlediklerini anlattı.

Birinci aşamada 33 tane etkinlik yaptıklarını söyleyen Tabakcı, bu etkinliklerin gerek merkezde, gerek online yapıldığını, nasıl işletme kurulur, pazarlama becerileri, şirket nasıl açılır, pazar araştırması nasıl yapılır gibi alanında uzman ve işinden ehil insanlarla birlikte çalışarak bu eğitimleri tamamladıklarını ifade etti.

AB FONU İLE 33 TANE EĞİTİM YAPILDI

Toplam 750 kayıt aldıklarını, 387 kişinin aktif olarak programa katıldığını ve ücretsiz olarak, AB fonu ile 33 tane eğitim yapıldığını aktaran Tabakcı, ikinci aşamanın da, genç girişimciler için hızlandırma programı olduğunu anlattı.

Bunun da toplam 88 saatlik, A’dan Z’ye iş planı geliştiren 15 başarılı genç girişimcinin gireceği bir program olduğunu, 129 başvurudan 15 tanesini ise programa aldıklarını ifade eden Tabakcı, 15 gencin 88 saat boyunca eğitime girdiğini, birebir mentör desteği aldıklarını, piyasadan çok önemli iş insanlarının bu süreçte mentör olarak kendilerine destek olduğunu kaydetti.

15 BAŞARILI İŞ FİKRİNİN 8 TANESİ TOPLAM 60 BİN EURO HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

Proje kapsamında 3 aşamayı tamamlayan 15 başarılı iş fikrinin 8 tanesinin toplam 60 bin Euro hibe almaya hak kazandığını vurgulayan Hasan Tabakcı, bu başarılı 8 iş fikrinin proje ekibi dışından, alanında uzman kişilerden oluşan değerlendirme jürisi tarafından belirlendiğini anlattı.

Yeniden söz alan GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, Küçük Hibe Programı’nın Şubat 2021’de başvuruların alınmasıyla başladığını, katılımcılara 3 aylık bir eğitim verildiğini kaydetti.

İnce, seçilen 8 iş fikrinin açıklandığını ve hibe alma ve kontrat imzalama dönemine girildiğini ve projelerin uygulama aşamasına geldiğini belirtti.

Övgü İnce, GİGEM’e ulaşmak için www.girnegenclikmerkezi.com adresine girebileceğini, merkezle ilgili ayrıntılı bilgi alarak hizmetlerinden yararlanılabileceğini sözlerine ekledi.