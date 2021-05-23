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“GİFA Holding LTD’in 286 bin TL borcu var”

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Kurum’un  hak ve çıkarlarının korunması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için enerji kullanımı yapan her kesimin kullandığı miktarı ödemesi gerektiğini vurguladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 12:45
“GİFA Holding LTD’in 286 bin TL borcu var”
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“HERKES KULLANDIĞI ENERJİYİ ÖDEYECEK”

Kuruma borcu olan kurum, kuruluş veya otellerin enerji akımlarının otomasyon sistemine bağlı olarak kesildiğini ve kesilmeye de devam edileceğini dile getiren Erdoğan, bazı yayın organlarında şahsı adına çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

“GİFA HOLDİNG LTD’İN 286 BİN TL BORCU VAR”

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GIFA Holding Ltd’in şu an toplam 286 Bin 195,13 TL borcu olduğunu ve yıllardır Kurum’u zarara uğratırcasına enerji kullanımını düzensiz ödediğini söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd’in Kurum’da 7 hesabı bulunduğunu bunlardan 2’sinin taksitli, birinin de pasif hesap olduğunu belirtti.

Kuruma zarar verme adına GIFA Holding Ltd. sorumlularının şahsına bazı yayın organlarında asılsız yayın yapmasının, var olan borç gerçeğini ortadan kaldırmayacağını söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd. sorumlularının  karalama politikalarına karşı her türlü yasal hakkını kullanacağını kaydetti.

Tüm kurum, kuruluş ve otellerin bakiye dökümlerinin Kurum’da var olduğunu, çirkin ve mesnetsiz saldırılarla genelde ülkeye özelde de Kıb-Tek’e hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd. sorumlularının yapmış olduğu saldırılardan dolayı yasal işlem başlatıldığını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 12:49
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